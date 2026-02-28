Vladdy Guerrero Jr. quiere ver la reacción de su padre cuando use el uniforme de RD en el Clásico

Vladimir Guerrero Jr. está ansioso de ponerse el uniforme de República Dominicana y jugar en el Clásico Mundial de Béisbol por su país.

Y tiene una razón muy especial: su padre, Vladimir Guerrero, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown y quien nunca pudo jugar el torneo.

“Estoy muy emocionado. Yo quiero ver su reacción cuando él me vea con ese uniforme”, comentó Guerrero Jr. a la cadena Sportsnet, que transmite los juegos de los Blue Jays de Toronto.

Vladdy Jr. tuvo intenciones de jugar con el combinado nacional en el 2023 pero molestias en su cuerpo muy cerca del evento le impidieron la participación.

Las declaraciones de Guerrero Jr. se produjeron mientras se desarrollaba un partido de pretemporada ante los Phillies de Filadelfia, que sería el último de Vladi con los azulejos antes de partir al Clásico Mundial de Béisbol.

El equipo dominicano se concentrará en Miami, donde precisamente se desarrollarán tres fases del Mundial de Béisbol.

Los jugadores dominicanos comienzan a reportarse desde este sábado y tienen previsto una primera práctica en el Loan Depot Park, el estadio de los Marlins de Miami, que los acogerá desde el viernes 6 de marzo como miembros del Grupo D en el torneo.

El jugador dijo que ya deseaba unirse a sus compañeros del equipo dominicano en Miami.

Vladimir Guerrero Jr. también se tuvo palabras para Kazuma Okamoto, su nuevo compañero de equipo, de quien dijo estar tratando de aprender algo nuevo.

Okamoto firmó con Toronto un contrato de 4 años y 6 millones de dólares, acompañados de 5 millones en bono de firma.

“Él viene de Japón, donde el beisbol es un poco diferente. Le dije que hoy éramos compañeros de equipo pero desde mañana domingo enemigos por el Clásico Mundial”, refirió Vladdy ante la risa de los comentaristas de la cadena.

El dominicano dijo que su nuevo compañero ha intentado enseñarle un poco de japonés pero reconoció que era difícil aprenderlo. “Él sabe más español de lo que cualquiera podría pensar. Siempre que me habla lo hace en español”, señaló.

Sobre la pasada campaña, donde llegaron hasta el séptimo juego de la Serie Mundial ante los Dodgers de Los Ángeles, Guerrero dijo que se trataba de un grupo especial.

“Este grupo es especial, lo que hicimos el año pasado fue especial y no lo olvidaré”, dijo.