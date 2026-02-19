Bruce Meyer es ascendido a director ejecutivo interino de la asociación de jugadores

Bruce Meyer fue ascendido a director ejecutivo interino de la asociación de jugadores de béisbol el miércoles, un día después de la dimisión forzada de Tony Clark.

Fue un movimiento de continuidad antes del probable inicio en abril de lo que se perfila como una negociación colectiva conflictiva con los propietarios de los equipos.

Matt Nussbaum fue ascendido a director ejecutivo adjunto interino desde el consejero general.

Las decisiones fueron tomadas por la junta ejecutiva de la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol durante una reunión en línea. Ambas votaciones fueron unánimes.

"Bruce y Matt son talentosos, experimentados y respetados por los jugadores", dijo Scott Boras, agente de muchas estrellas de primer nivel. "Los jugadores confían en su liderazgo para seguir avanzando y avanzar en las posiciones de larga duración de la MLBPA."

Meyer, abogado laboral veterano de 64 años, se incorporó al equipo sindical en 2018 y lideró las negociaciones durante un cierre patronal de 99 días que llevó a un acuerdo de cinco años en marzo de 2022. El acuerdo apenas evitó lo que habría sido la primera derrota de partidos de temporada regular desde 1995. Fue ascendido a subdirector ejecutivo en julio de 2022.

Meyer pasó 30 años en Weil, Gotshal & Manges antes de unirse a la Asociación de Jugadores de la NHL en 2016 como director sénior de negociación colectiva, políticas y legal.

Tres miembros del subcomité ejecutivo de ocho miembros del sindicato, Jack Flaherty, Lucas Giolito e Ian Happ, estuvieron entre los jugadores que en marzo de 2024 defendieron la destitución de Meyer en un esfuerzo liderado por el exabogado sindical Harry Marino. Clark apoyó a Meyer, el esfuerzo fracasó y esos tres jugadores fueron apartados del subcomité ese diciembre.

El subcomité votó 8-0 en contra de aprobar el contrato laboral de 2022 y Meyer había defendido presionar a la dirección para un acuerdo más favorable al sindicato. Los representantes de los jugadores del equipo, el grupo general que supervisaba las negociaciones, votaron 26-4 a favor, dejando la votación total en 26-12 para la ratificación.

El subcomité actual incluye a Chris Bassitt, Jake Cronenworth, Pete Fairbanks, Cedric Mullins, Marcus Semien, Paul Skenes, Tarik Skubal y Brent Suter.

Ex primera base All-Star que dirigía el sindicato desde 2013, Clark dimitió el martes apenas unos meses antes del esperado inicio de las negociaciones para un contrato laboral que sustituyera el acuerdo que expira el 1 de diciembre.

El subcomité ejecutivo del sindicato, compuesto por ocho miembros, le pidió dimitir después de que una investigación del abogado externo del sindicato descubriera pruebas de que Clark mantenía una relación inapropiada con su cuñada, empleada sindical desde 2023, según informó a The Associated Press una persona familiarizada con las deliberaciones del sindicato. La persona habló bajo condición de anonimato porque ese detalle no se había anunciado.

"La información que realmente llevó a esto salió a la luz en los últimos ... Unas 72 horas", dijo Meyer el miércoles más temprano. "Así que esto no es algo que se haya dejado pasar por encima. Cuando salió la información, los jugadores del subcomité expresaron sus sentimientos. Y Tony, para su crédito, siempre ha sido primero por los jugadores y Tony decidió tomar la decisión que tomó en interés de los jugadores."

Clark no respondió a un mensaje de texto solicitando comentarios.

El inicio de la gira anual de campamentos de entrenamiento de primavera por parte de los dirigentes sindicales se retrasó un día y comenzó el miércoles con los Kansas City Royals.

"A nivel personal, creo que todos estamos bastante devastados por lo que ha ocurrido en las últimas 48, 72 horas", dijo Meyer. "No voy a ir más allá de eso en cuanto a sentimientos personales, pero es justo decir que todos estábamos personalmente molestos, preocupados por Tony. Pero creo que esto fue algo que los jugadores decidieron que tenía que ocurrir en ese momento concreto."

Meyer, contratado por Clark en 2018, encabezó las negociaciones de 2021-22 que llevaron a un acuerdo el 10 de marzo que puso fin a un cierre patronal de 99 días. Meyer fue ascendido a subdirector ejecutivo en julio de 2022.

"No espero que nadie más que yo lidere las negociaciones", dijo Meyer.

La salida de Clark tuvo lugar durante una investigación del fiscal federal en Brooklyn, Nueva York, sobre la relación del sindicato con OneTeam Partners, una empresa de licencias fundada por el sindicato, la NFL Players Association y RedBird Capital Partners en 2019.

"Ha habido algunos problemas pendientes, como sabes, y en cierto modo es bueno quitarlos de encima cuanto antes", dijo Meyer.

"OneTeam y sus empleados no son, ni han sido, objetivos de la investigación del Distrito Este de Nueva York y han colaborado plenamente", afirmó la empresa en un comunicado. "Cualquier reportaje que caracterice la investigación de EDNY como dirigida a OneTeam es inexacto."

Meyer dijo que toda la junta ejecutiva del sindicato, compuesta por 72 jugadores, tenía derecho a votar para director ejecutivo: el subcomité ejecutivo, 30 representantes de jugadores de equipos de las Grandes Ligas y 34 jugadores de ligas menores, que han estado representados por el sindicato desde 2022.

La MLB parece encaminada a proponer un tope salarial, lo que podría llevar a una suspensión laboral que provoca la cancelación de partidos de temporada regular por primera vez desde 1995.

"No esperamos que cambie nada en cuanto a negociaciones", dijo Meyer. "Llevamos años preparándonos para negociar. Los jugadores se han estado preparando. Los jugadores saben lo que viene. Al final del día, el liderazgo es importante y el liderazgo va y viene, pero lo que queda son los jugadores. Al final del día, son los jugadores quienes determinan la dirección del sindicato. Al final del día, son los jugadores quienes determinan nuestras prioridades y negociaciones. Esas prioridades obviamente no han cambiado ni cambiarán."

El sindicato dijo que resistirá un tope salarial.

"Nuestra posición y la histórica posición de este sindicato durante décadas sobre el tope salarial es bien conocida", dijo Meyer. "Es la restricción definitiva. Es algo que los propietarios de todos los deportes han querido más que nada y, en el béisbol en particular, hay una razón para ello, porque es bueno para ellos y no para los jugadores."

Meyer pasó 30 años en Weil, Gotshal & Manges antes de unirse a la Asociación de Jugadores de la NHL en 2016 como director sénior de negociación colectiva, políticas y legal.

No quiso abordar directamente si el sindicato tiene intención de restringir la contratación de familiares.

"Creo que es justo decir que hay cuestiones que se abordarán", dijo Meyer. "Hay varios asuntos que serán evaluados, reevaluados con el consejo de un abogado y, como siempre, bajo la dirección de los jugadores."

Nussbaum, de 47 años, sucedió a Ian Penny como asesor jurídico general en julio de 2022. Fue contratado por el sindicato en 2011 como asesor jurídico del personal.