Charros y Tomateros avanzan a las semifinales de la Serie del Caribe

Los Charros de Jalisco, monarcas de la Liga Mexicana del Pacífico, derrotaron 4-2 a los Tomateros de Culiacán, subcampeones del circuito y con el resultado ambos equipos aseguraron su lugar en las semifinales.

México Rojo mejoró su marca a 3-1 y garantizó su pase a la siguiente ronda, mientras que México Verde quedó con registro de 1-2, pero avanzó a semifinales aun perdiendo en la última jornada ante los Leones del Escogido, gracias a la combinación de resultados.

“Tenemos que ganar dos juegos más, y el segundo nos da la oportunidad de coronarnos. Nuestra meta es ganar el campeonato y levantar el trofeo el sábado, sea contra quien sea”, dijo el mánager de México Rojo, Benjamín Gil. “No estoy prometiendo ni haciendo pronósticos, pero tengo mucha confianza en mis jugadores”.

En la última jornada, si Puerto Rico derrota a Panamá, los Federales de Chiriquí quedarían eliminados con marca de 0-4 y México Verde avanzaría. En caso de una victoria panameña sobre los Cangrejeros de Santurce, los mexicanos también clasificarían por tener ventaja en el criterio de desempate sobre Puerto Rico.

“Tenemos que pensar que ya estamos en semifinales. Si ganamos mañana a Dominicana, nos colocamos un poco mejor; si perdemos, jugaríamos contra el número uno”, señaló el mánager de los Tomateros, Lorenzo Bundy. “Yo quiero ganar todos los juegos y mañana también saldremos a ganar”.

En el encuentro, Rodolfo Amador adelantó a México Verde con un elevado de sacrificio en la primera entrada, pero los Charros respondieron con un sencillo productor de Mateo Gil y un jonrón solitario de Reynaldo Rodríguez para darle la vuelta a la pizarra.

Amador volvió a empatar el juego para los Tomateros con un doble productor en el tercer inning, pero en la quinta entrada un lanzamiento descontrolado de Braulio Torres-Pérez permitió anotar a Julián Ornelas la carrera de la ventaja. En la séptima, Michael Wielansky conectó un sencillo productor para sellar el 4-2 definitivo.