Charros blanquean 3-0 a Santurce y se acercan a semifinal de Serie del Caribe

Los Charros de Jalisco, campeones de la Liga Mexicana del Pacífico y que disputan la Serie del Caribe en casa como el equipo “México Rojo”, se apoyaron en una brillante actuación de Luis Miranda para blanquear 3-0 a los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico y colocarse muy cerca de las semifinales del torneo.

Con la derrota, Puerto Rico cayó a marca de 1-2 y, tras descansar este miércoles, se jugará su pase en la última jornada el jueves, cuando enfrente a los Federales de Chiriquí de Panamá.

“Nos quitamos el sombrero. El lanzador de México hizo un trabajo asombroso y nunca pudimos descifrarlo”, dijo el mánager de los Cangrejeros, Omar López. “Este día libre nos va a venir muy bien para descansar a nuestros lanzadores y preparar el juego contra Panamá. Estamos enfocados en eso y lo vamos a dar todo para seguir jugando”.

Tras caer en el duelo inaugural ante los Leones del Escogido de República Dominicana, los Charros se recuperaron con triunfos consecutivos frente a Panamá y Puerto Rico. Este miércoles cerrarán su participación en el rol regular al enfrentar a los Tomateros de Culiacán, a quienes recién barrieron en la final de la Liga Mexicana del Pacífico y que compiten en el certamen como México Verde.

Miranda lanzó seis entradas en blanco, en las que permitió apenas dos imparables y recetó cinco ponches para acreditarse la victoria.

“Me sentí muy bien. Mi brazo respondió y me dediqué a atacar la zona y a confiar en mis lanzamientos para controlar el encuentro. Estoy muy contento con el resultado”, comentó el abridor.

Michael Wielansky bateó de 4-3, con un doble y dos carreras producidas, para ser la figura ofensiva del encuentro. Conectó un sencillo que, combinado con un error en la primera entrada, provocó la carrera inicial del juego. En la quinta impulsó el 2-0 con un doble y más tarde añadió un sencillo productor para sellar la pizarra.

“Fue un gran juego. Contamos con una espectacular salida de Miranda ante un gran equipo y también con una actuación tremenda de Wielansky a la ofensiva”, señaló el mánager de México Rojo, Benjamín Gil.

México Rojo cerrará el rol regular este miércoles frente a México Verde. “Será un gran juego. Nos hemos enfrentado a los Tomateros en dos finales consecutivas, así que espero un gran encuentro”, añadió Gil.