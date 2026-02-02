¡ESCOGIDO INVENCIBLE!

El aura escarlata se ha extendido y contagiado a todos los dominicanos. Hoy, los Leones del Escogido lucen invencibles, sin rivales en la LIDOM ni en la Serie del Caribe.

Los bicampeones de la pelota dominicana han ganado seis de sus últimos siete compromisos, incluida la final invernal en la que superaron 4-1 a los Toros del Este. Ese dominio se ha trasladado sin pausa al escenario caribeño.

En el inicio de la Serie del Caribe marchan invictos. El domingo vencieron 5-4 a los Charros de Jalisco y este lunes dominaron con relativa facilidad a los Cangrejeros de Santurce con marcador de 5-3.

En este último encuentro, que representó la segunda derrota del conjunto de la liga invernal boricua, se acreditó la victoria el zurdo Enny Romero, quien lanzó cinco entradas en blanco, permitió tres hits, otorgó un boleto y ponchó a tres bateadores. Jimmy Cordero se encargó del noveno episodio y consiguió su segundo salvamento del torneo.

La derrota recayó sobre Daryl Thompson, castigado severamente por la ofensiva dominicana en el mismo primer episodio, cuando le fabricaron tres carreras. Thompson apenas pudo sacar dos outs antes de ser sustituido por el dirigente de Puerto Rico. Posteriormente subieron al montículo J. Morales, D. Lebrón y A. Baker.

La ofensiva escarlata fue liderada por Cristhian Adames, quien bateó de 3-2 con dos carreras remolcadas, y Junior Lake, que también se fue de 3-2 con una empujada.

Resumen de carreras

Los Leones no perdieron tiempo y en la parte baja del primer inning fabricaron tres carreras ante Daryl Thompson. Gustavo Núñez abrió con sencillo al central, se robó la segunda base, Sócrates Brito recibió boleto y Junior Lake conectó imparable remolcador al jardín izquierdo, moviendo a Brito hasta la intermedia.

Un doble de Cristhian Adames al prado derecho llevó a Brito al plato y a Lake hasta la antesala, desde donde anotó gracias a un elevado de sacrificio de Aderlin Rodríguez al jardín central.

La cuarta carrera dominicana llegó en el segundo episodio frente a David Lebrón, producto de un doble remolcador de Erik González al bosque derecho, que permitió anotar a Marco Hernández desde la segunda. La quinta rayita de los melenudos se produjo en el quinto inning ante Andrew Baker, con otro doble impulsador de Adames al jardín izquierdo, llevando a Lake a la registradora.

El equipo dominicano estará libre durante la jornada de este martes.