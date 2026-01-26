Eloy Jiménez se iba a retirar, LIDOM le salvó la carrera

El sueño de todo pelotero profesional es construir una carrera larga y exitosa en las Grandes Ligas, llegar al momento del retiro con números respetables, recibir homenajes en cada estadio y escuchar elogios incluso de los equipos contrarios por todo lo logrado en el terreno.

Para muchos, ese escenario ideal incluye también una eventual buena candidatura al Salón de la Fama de Cooperstown.

Ese, quizás, era el sueño que alguna vez visualizó Eloy Jiménez.

El jardinero y bateador designado fue, durante sus años como prospecto, uno de los talentos ofensivos más prometedores de su generación. Su poder natural y capacidad para batear con autoridad lo colocaron entre los mejores de su clase, al punto de que, antes de debutar en las Grandes Ligas, los Medias Blancas de Chicago le otorgaron un contrato multianual de seis años y 43 millones de dólares, reflejo de la enorme proyección que veían en él.

Jiménez no tardó en justificar esas expectativas. Debutó en las Grandes Ligas en 2019 y de inmediato dejó su huella al conectar 31 cuadrangulares y 52 extrabases en apenas 122 partidos.

En la temporada recortada de 2020, en la que se disputaron solo 60 juegos, participó en 55 y volvió a responder con el madero, al disparar 14 jonrones y registrar un promedio de bateo de .296, el más alto de su carrera en MLB.

Sin embargo, a partir de ese punto comenzó una etapa marcada por las lesiones.

En las temporadas 2021 y 2022, Jiménez apenas pudo disputar 139 partidos combinados, pasando largos períodos en la lista de lesionados. Incluso en 2023, el año en el que más juegos ha visto acción desde entonces, solo pudo participar en 120 encuentros, perdiéndose 42 por problemas físicos.

Desde su campaña de novato, no ha vuelto a alcanzar los 20 jonrones en una temporada, no por falta de talento, sino por la imposibilidad de mantenerse saludable.

Esa realidad terminó pasándole factura emocionalmente.

“Hace unos meses atrás yo ya no quería jugar más pelota. Estuve considerando seriamente retirarme, lo hablé con mi familia, porque no aguantaba tantas lesiones y sentía que no se me daba la oportunidad como yo quería”, confesó Jiménez.

“Llegué a un punto en el que ya no quería seguir jugando”, añadió.

Y no es para menos. De ser un prospecto élite, llamado a compartir protagonismo con nombres como Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr. o José Ramírez entre los dominicanos más temidos a la ofensiva en la actualidad, Jiménez pasó a convertirse en una especie de trotamundos del béisbol.

En 2024 perteneció a tres organizaciones, Medias Blancas de Chicago y Orioles de Baltimore, luego firmó con los Rays de Tampa Bay, equipo que nunca lo subió a Grandes Ligas.

“Si tú me preguntabas varios meses atrás si yo iba a estar aquí hoy, te digo que no. Tú no sabes todas las cosas que le tienen que pasar a un pelotero joven y con talento para querer retirarse. Ahí estaba yo”, relató.

Fue entonces cuando apareció una luz al final del túnel: la Liga Dominicana de Béisbol.

“Al borde del precipicio”, Jiménez decidió darse una última oportunidad y se integró temprano a los entrenamientos de los Toros del Este. El resultado fue una de las mejores temporadas de su carrera.

En la serie regular conectó cinco jonrones y siete dobles. Fue el Jugador Más Valioso del Round Robin, estableció récord de dobles en esa fase con 10 y remolcó 16 carreras, liderando la ofensiva taurina.

Ese renacer en LIDOM le abrió nuevamente las puertas. Pues gracias a su desempeño, los Azulejos de Toronto le otorgaron un contrato con invitación a los entrenamientos de Grandes Ligas.