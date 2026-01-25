Parece que aquí hay consenso de que José Ramírez, el pequeño de Baní , está haciendo carrera hacia Cooperstown...En tiempos recientes eso no estaba en el panorama, pero José ,ahora con 33 años de edad, se ha mantenido estable en todos los renglones de su juego.

Tanto es así que los Guardianes de Cleveland acaban de decirle que lo quieren en el equipo hasta el final de su carrera, extendiendo su contrato actual otros 4 años.

Su pacto tenía tres años más por US$69 millones, hasta el 2028, es decir que ganaba en promedio US$23 millones por temporada. Pero eso lo han llevado a 7 años por US$175 millones, y su promedio anual será ahora de US$25 millones.

¡¿Es poco dinero comparado con otros jugadores, digamos con US$60 millones que acaban de darle los Dodgers a Kyle Tucker?.Desde luego que sí, porque Ramírez rinde más que muchos , y los hechos y los números así lo dicen.

En su carrera de 13 años, todos con Cleveland, ha sido nominado a 7 juegos de estrellas, ha ganado 6 veces el bate de plata como el mejor de su posición tercera base, y está avanzando para adueñarse de varios records de la franquicia.

También, este mismo año se convertirá en el 9no. jugador de la historia de Grandes Ligas con al menos 300 jonrones y 300 robos de bases (ahora tiene 285 Hrs, 287 robos).

Otros datos adelantados, extraoficiales de su nuevo contrato , son los siguientes:

.- A partir del 2036 recibiría pagos diferidos por US$10 millones .

.- Le darían un bono de US$500 mil si gana el premio MVP, 300 mil si queda 2do. o 3ro, y 150 mil si queda 4to. o 5t0.

.- Si va al juego de estrellas le darían un jet privado y otros privilegios.

¿Cómo quedarían sus números luego de su retiro para fines de Salón de Fama’? Digamos que en 7 años alcance 2,500 hits (tiene casi 1700), más de 400 jonrones, unas 1600 empujadas y más de 400 robos. Claro que podría superar esas sumas, pero nunca se sabe por las lesiones y el declive de los años.

EL OTRO JONRONERO: Ramón Santiago, el manager del Escogido, no es famoso por ser jonronero. No está al lado de Albert Pujols, Alex Rodríguez, Adrian Beltré, Manny Ramírez, Vladimir Guerrero o Sammy Sosa. Además, les cuento que en una carrera de 13 años en grandes ligas disparó 30, que no es tanto, pero es más que los disparados por otros.

Pero, hay dos jonrones históricos en su carrera que vale la pena mencionar.

1ro.- Este cuadrangular, su primero en MLB, lo disparó en su año de debut con los Tigres de Detroit, en 2002, y la víctima fue un muchacho compatriota suyo llamado Pedro Martínez. ¿Cómo? Es correcto, fue un partido contra Boston, año en que Pedro estaba metido de nuevo en una gran campaña (20-4, 2.26).

Ramon había debutado el 17 de mayo en un partido vs. Texas Rangers a los 22 años de edad. Y días después, el 3 de junio, en el cierre del primer inning se topó con Pedro y le pegó jonrón, lo cual fue especial para él, no solo por ser contra Martínez, ya cotizado como uno de los mejores. "Es que yo era seguidor suyo, y eso fue muy emocionante”.

2do.- En su último turno de Grandes Ligas pegó un Grand Slam, en el décimo inning, para decidir juego de Cincinnati ante los Piratas. El pitcher contrario fue Bobby Lambroise.

Santiago, nativo de las Matas de Farfán, sacaba bolas de vez en cuando produciendo 7 jonrones en 2009 y 5 en 2011... El había pasado toda su carrera con

Detroit, excepto una estada de un año con los Marineros de Seattle en 2005.

En sus números de por vida agotó 2,436 turnos, 592 hits, promedio de .243, 30 jonrones, 30 robos de base. Bateaba a las dos manos y jugó short, segunda y tercera.

Hace 4 años, en 2020, fue coach del Escogido y regresó ahora a trabajar con Alex Cintrón. Cuando los rojos despidieron a Cintrón lo nombraron y el resultado ha sido positivo. En la regular el Escogido de Santiago tuvo marca de 10-9, en la semifinal 12- 6 y ahora (hasta el domingo, tenía 2-0).

NOTAS DE MLB.-

.- Los Filis de Filadelfia tienen varios dominicanos de invitados a los entrenamientos, algunos con pactos de liga menor, pero un dinero garantizado. Son ellos el infielder Liover Peguero, el jardinero Bryan de la Cruz y los lanzadores Junior Marte y Jonathan Fernández.

.-.-Los Cerveceros de Milwaukee le habían dado visto bueno a Freddy Peralta para el clásico mundial, pero el muchacho ahora pertenece a los Mets...Ya están autorizados Juan Soto , con RD, y Mark Vientos, con Nicaragua..¿Usted qué cree?