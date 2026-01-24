Posponen tercer partido de la Serie Final

¡Hoy no habrá pelota!

El tercer juego de la Serie Final de la LIDOM fue pospuesto debido a las fuertes lluvias que afectan al Gran Santo Domingo.

Luego de varios revisiones al terreno del estadio Quisqueya Juan Marichal, los árbitros tomaron la decisión de posponer el partido. Se jugaría mañana domingo a las 7:15, si las condiciones climáticas lo permiten.

Sobre esta decisión, la liga difundió un comunicado explicando la situación:

"La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, Inc. (Lidom) anuncia oficialmente la posposición del juego fijado para celebrarse originalmente hoy día veinticuatro (24) del mes de enero en curso, correspondiente al tercer juego de la Serie Final del actual torneo otoño invernal 2025-2026, pactada a un máximo de 7 juegos, en la que resultará campeón el equipo que gane 4 juegos.

De conformidad con el reglamento vigente, en caso de posposición de un (1) juego de la Serie Final antes de su inicio o antes de 4 ½ entradas, este partido se pactará partiendo desde cero al otro día en la misma sede donde se suspendió, por tanto, el partido pospuesto en esta fecha será celebrado en el Estadio Quisqueya, mañana domingo veinticinco (25) del mes de enero en curso, a las 7:15 p.m. En Santo Domingo, D.N., a los veinticuatro (24) días del mes de enero de 2026", explica la misiva.

Este juego estaba previsto para jugarse el pasado viernes 23.