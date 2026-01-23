Notas del Round Robin

En el recién finalizado Round Robin se establecieron dos nuevas marcas ofensivas y se empató otra de lanzadores. Eloy Jiménez de los Toros disparó diez batazos de doble mérito y Leody Taveras recibió veinte bases por bolas. El primero superó los nueve dobles disparados por Jerry Brooks en 1994-95 con el mismo equipo y el segundo los 19 pasaportes que recibió Adrián Beltré en 1999-2000 jugando con las Estrellas Orientales.

Respecto a los lanzadores, los siete salvamentos de Joe Corbett con los Toros igualan el récord alcanzado en 1993-94 por Arturo Peña de las Águilas y empatado en 2015-16 y 2016-17 por Jairo Asencio del Licey.

Jean Carlos Mejía, usado como relevo preparador de mesa por el dirigente taurino Víctor Estévez, ponchó a 18 rivales en doce episodios, ganando la corona de mayor cantidad de outs logrados por esa vía. Es esta la primera vez que un relevo obtiene ese título en un evento de esta naturaleza. La marca de más ponchados en un Round Robin la instauró en 1994-95 el derecho Apolinar García con las Águilas con 32.

Con sus diez victorias y ocho derrotas, deducido el triunfo anulado, las Águilas colocan su marca en estos eventos en 292-243, necesitan ganar ocho partidos para ser el primer equipo con trescientos en Round Robin.

El veterano Leury García de los Gigantes disparó diez incogibles en 29 turnos, logrando así promedio de .345 manteniendo sólidamente el liderato vitalicio de ese departamento en estos eventos de semi fondo, entre los que han agotado un mínimo de 250 apariciones al plato. Su porcentaje se mantiene en .340, fruto de 147 inatrapables en 432 veces al bate. García supera en ese renglón a bateadores de la talla de Nelson Cruz (.332), Gerónimo Berroa (.325) y Raúl Mondesí (.313).

Además, García, aunque en dos intentos de robo tuvo éxito solo una vez, mantiene el primer lugar en el importante departamento de mejor promedio de éxito en la tentativa de hurtar una almohadilla con 36 robos en 41 intentos, para 87.8% de éxito. Supera precariamente a Esteban Germán que en cuarenta propósitos consiguió 35 estafas para un 87.5% de logros.