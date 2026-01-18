Leody Taveras y Jorge Tavárez brillan y las Águilas superan a los Leones

Contra la pared y al borde de la eliminación, las Águilas Cibaeñas sacaron sus garras en patio ajeno. En un duelo celebrado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, el conjunto amarillo remontó para vencer 4-1 a los Leones del Escogido.

Con este triunfo, las Águilas mantienen vivas sus esperanzas en la semifinal de la Liga Dominicana de Béisbol.

Las Águilas estaban debajo 1-0 en el sexto acto, sin embargo la chispa se encendió gracias a un boleto a Cristhian Adames, doble de Aderlín Rodríguez y rodado remolcador de Jerar Encarnación, que igualó la pizarra.

El drama del partido guardaba su página más emocionante para el noveno capítulo. El desenlace llegó cuando Juan Carlos Gamboa disparó un doble al bosque izquierdo. De inmediato, Fernando Peguero entró a correr en su lugar y, tras boleto a Steward Berroa, Leody Taveras se vistió de héroe con un sencillo que llevó a Peguero al plato con la carrera de la ventaja, desbordando las emociones aguiluchas.

No conformes con el 2-1, Taveras se estafó la intermedia y Geraldo Perdomo sentenció el encuentro con un imparable remolcador, sellando el definitivo 4-1 que mantiene con vida al conjunto cibaeño.

Con este resultado, las Águilas Cibaeñas (10-7) se ponen a uno de los Toros del Este y del segundo puesto, la última plaza disponible para la Serie Final. En la cima se mantienen los Leones del Escogido (12-6), quienes ya aseguraron su boleto al último tramo del campeonato.

pitcheo

El derecho Jorge Tavárez encabezó el cuerpo de lanzadores aguiluchos con una sólida apertura de cinco entradas, permitiendo apenas tres imparables y una carrera, con cuatro ponches y un boleto. El relevo cibaeño mantuvo el candado: Yunior Marte colgó un cero en el sexto; Andrew Pérez apagó un fuego en el séptimo al inducir una doble matanza clave tras heredar corredores en base con un solo out de Jonathan Hernández; Richard Rodríguez cumplió en el octavo y Matt Foster cerró con autoridad en el noveno.

Por el Escogido, el pitcheo también lució dominante con cinco ceros consecutivos de Grant Gavin (2.0), Alex Martínez (0.2), Carlos Teller (0.1), Francis Peña (1.0) y Yorlis Calderón (1.0), hasta que Enrique “Kiké” Hernández permitió la carrera del empate en el sexto. Alex Colomé (1.0) y Jefry Yan (1.0) trabajaron sin inconvenientes el séptimo y octavo, respectivamente, mientras que Roel Ramírez toleró tres carreras en el noveno.