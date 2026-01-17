Ramón Santiago: “Tengo una emoción que no puedo describir”

Ramón Santiago, dirigente de los Leones del Escogido, sigue viviendo un sueño del que no quiere despertar hasta que el conjunto que lidera obtenga la corona 18 en la Serie Final, a la que se clasificó la noche del viernes con una victoria 7-4 sobre los Gigantes del Cibao.

“Tengo una emoción ahora mismo que no la puedo describir. Primera experiencia como manager en la liga e ir a una final para mí es un orgullo. Pero sabemos que el trabajo no está terminado, nosotros vamos en busca de la corona 18”, declaró en un encuentro con la prensa luego del partido.

Santiago indicó que nunca perdió la fe en el núcleo de jugadores que es prácticamente el mismo que obtuvo el campeonato la temporada anterior, y que sigue confiando en ellos para cumplir la meta que “es ganar cuatro juegos más para ser campeones nuevamente”.

“Yo sé que mucha gente nos daba como descalificados en la serie regular, pero nosotros confiamos plenamente en el grupo de veteranos que tenemos, en los jugadores que son los campeones nacionales y del Caribe, y yo creo que nunca puedes menospreciar a un campeón”, precisó.

El triunfo de los Leones les asegura iniciar la Serie Final como dueños de casa, sin importar lo que suceda en la jornada de este sábado, la última del calendario del Round Robin.

Una mejor energía

Para el campocorto de los escarlatas, Erik González, el equipo cada vez está mejor y luce más compenetrado, lo que les ha permitido fluir mejor a medida que avanza la temporada.

“Siento que con el pasar del tiempo la energía del grupo se va complementando más, nos vamos entendiendo mucho más, por lo que entiendo que las cosas se nos van haciendo un poquito más fáciles”, declaró.

Aunque todavía resta la Serie Final, para González la temporada de los rojos se resume en una palabra: aprendizaje.

“Este ha sido un año de aprendizaje y de mucha consistencia, a pesar de que hemos tenido altas y bajas, pero me refiero a la entrega de los muchachos. En ese aspecto siempre fuimos consistentes”, resaltó el torpedero.

Los Leones jugarán este sábado ante las Águilas Cibaeñas a las 4:00 de la tarde en el estadio Quisqueya Juan Marichal.