Leones del Escogido inician la venta de abonos para la Serie Final

Los campeones nacionales y del Caribe, Leones del Escogido, iniciaron su proceso de venta y renovación de abonos para la Serie Final del torneo 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, que comenzará en una fecha por definir.

Para los cuatro encuentros como locales que tendrán los melenudos en el estadio Quisqueya Juan Marichal, los abonos en palcos corporativos tendrán un costo de RD$12,400, mientras que los palcos A costarán RD$7,600.

Asimismo, abonarse en los palcos AA tiene un precio de RD$5,400, en las preferencias RD$3,400 y en los palcos AAA RD$3,200.

La compra y renovación de abonos puede realizarse a través de escogido.uepatickets.com, donde podrán hacerlo desde cualquier lugar. También se pueden adquirir los abonos de manera física en cualquier punto de venta de Uepa Tickets y en el estadio Quisqueya.

El Escogido y Uepa Tickets también tienen un servicio de atención personalizada, en el 809-620-8372, extensión 2002. Para compras en boletería del Quisqueya, el número es el 809-616-1224, extensión 304.

Los Leones (12-5) se clasificaron ayer a la gran final de la Lidom y esperan por el segundo finalista entre las Águilas Cibaeñas (10-7) y los Toros del Este (10-7). Este sábado el Escogido recibe a los amarillos a las 4:00 de la tarde en el Quisqueya y los taurinos visitarán a los Gigantes a las 5:00 en el Julián Javier.