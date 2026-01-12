Llegó la recta final del round robin: La tensión se centra en Águilas y Toros

El Round Robin del béisbol invernal dominicano se reanuda este martes tras un día libre y entra de lleno en su etapa final, cuando restan apenas cinco partidos por disputarse y el panorama presenta tres escenarios diferentes: un equipo a las puertas de la clasificación, uno ya eliminado y dos que se juegan su destino por el segundo boleto a la final.

Los Leones del Escogido llegan a esta recta decisiva con una posición envidiable. Con récord de 10-3 en 13 partidos, su número mágico es dos, aunque en la práctica se reduce a una sola victoria más, tomando en cuenta que entre Águilas Cibaeñas y Toros del Este aún restan dos enfrentamientos directos.

En el extremo opuesto están los Gigantes del Cibao, oficialmente eliminados con marca de 2-11, mientras que Águilas y Toros comparten el segundo puesto con idéntico registro de 7-6, obligados a ejecutar mejor que su rival en los últimos cinco compromisos.

El dominio del Escogido se sustenta en méritos colectivos e individuales. Ofensivamente, lideran el Round Robin en promedio de bateo colectivo (.265) y han sido letales en los momentos clave.

Con corredores en posición anotadora batean para .323 y han producido 32 carreras con dos outs, la mayor cantidad de la etapa semifinal. A eso se suma un juego agresivo en las bases: en 13 partidos se han robado 31 almohadillas y solo han sido atrapados en tres ocasiones, para una efectividad cercana al 91 %.

Sin embargo, la verdadera fortaleza de los Leones ha sido el pitcheo. Su efectividad colectiva es de 2.57, únicos por debajo de tres carreras limpias permitidas, mientras que la oposición apenas les batea .209.

El bullpen ha sido aún más dominante, con efectividad de 1.27, WHIP de 1.17 y promedio permitido de .194. En ese apartado han brillado brazos como Patrick Weigel, Stephen Nogosek, Hansel Marcelino y Héctor Neris, estos dos ultimos sin permitir carreras limpias en la temporada.

En la ofensiva, Junior Lake ha tenido una actuación sobresaliente, mientras que refuerzos del draft de reingreso como Raimel Tapia y Michael de la Cruz han sido claves, este último aportando una ofensiva poco común para la posición de receptor, bateando por encima de .407, con cinco remolcadas y cuatro anotadas. José Marmolejos también ha sido determinante con batazos oportunos.

El caso de los Toros del Este es particular.

En estadísticas, los de La Romana han sido una de las mejores ofensivas del Round Robin: segundos en promedio colectivo, segundos en jonrones y líderes en extrabases, slugging y OPS. No obstante, gran parte de esos números se concentraron en los primeros partidos, incluyendo un juego de 17 carreras ante las Águilas.

Actualmente atraviesan una racha de cuatro derrotas consecutivas, en las que apenas han anotado cinco carreras. Esa sequía coincide con las ausencias de sus dos primeros bates: Gilberto Celestino, fuera por lesión, y Luis Liberato, detenido por su equipo de Corea.

. Para suplir esas bajas, los Toros incorporaron a los veteranos Eric Filia y Eddie Rosario, buscando mantenerse con vida en la lucha por la clasificación.

Las Águilas Cibaeñas, por su parte, han sido un equipo de altibajos, aunque llegan con impulso tras derrotar a los Gigantes y empatar en el segundo lugar.

Ofensivamente han contado con el liderazgo de Cristhian Adames, líder de bateo del Round Robin, además de aportes importantes de Leody Taveras, Geraldo Perdomo y otros bates oportunos.

Las lesiones han golpeado al conjunto, como el caso de Alberto Rodríguez, mientras que el pitcheo abridor ha sido inconsistente, con la excepción de Óscar de la Cruz y el debut sólido del refuerzo Odrisamer Despaigne.

En cuanto a los Gigantes del Cibao, su eliminación se explica en un pitcheo deficiente, el peor del torneo tanto en abridores como en relevistas. A eso se sumaron ausencias importantes como Luis García Jr.y Devinson De Los Santos, quien regresó al equipo cuando ya parecía ser muy tarde.

Con cinco juegos por delante, el Round Robin entra en su fase más cruda: para algunos es cuestión de tiempo, para otros una lucha sin margen de error y, para uno, solo completar calendario.