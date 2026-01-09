El jardinero de Grandes Ligas Eddie Rosario es contratado por los Toros

Los Toros del Este se mantienen activos buscando seguir teniendo un roster competitivo que los lleve a la Serie Final, luego de que anunciaran la firma del Grandes Ligas Eddie Rosario.

El boricua tiene experiencia de 11 años en el Big Show con los Mellizos, Bravos, Guardianes, Nacionales y Dodgers de Los Angeles, con vasta experiencia en postemporada incluyendo en Serie Mundial. Fue electo Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato 2021 con los Bravos de Atlanta.

Su mejor temporada fue en 2019 en Minnesota cuando dio 32 cuadrangulares y remolcó 109, con promedio de .276.

Rosario viene de jugar en su natal Puerto Puerto Rico con los Indios de Mayagüez, con quienes dio 1 cuadrangular, 9 dobles y remolcó 11 en 38 partidos.

“Es un jugador de alto nivel con experiencia de Serie Mundial que debe ser de impacto para nosotros el resto del camino, pues fortalece la ofensiva y los jardines,” indicó Jesús Mejía, gerente general de los Toros, al momento de hacer el anuncio.

Rosario estará ocupando un espacio en los jardines de los Toros luego de la lesión de Gilberto Celestino, quien se lastimó un tobillo y estará recibiendo tratamiento para tratar de recuperarse a tiempo antes de que terminen los playoffs.

El jardinero de 34 años estará llegando el sábado al país listo para debutar en el fin de semana.