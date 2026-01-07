El compromiso de Juan Soto con los Tigres del Licey y República Dominicana

La relación de Juan Soto y la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (Lidom) es una que todavía no ha iniciado en el terreno de juego; sin embargo, fuera del mismo el jardinero mantiene vínculos con el torneo.

“La fiera”, como es conocido entre los amantes del deporte, fue elegido por los Tigres del Licey en el Draft de Novatos 2017 con el pick número cinco de la primera ronda y el tiempo ha encendido las esperanzas de observar el dorsal 22 moverse por los estadios de República Dominicana en algún momento.

Para Soto es un “orgullo” y un “honor” poder ser parte de la novena azul y él mismo entiende el significado que sería para los fanáticos y su familia tener su nombre involucrado en algunos partidos de la liga.

“Yo creo que es un orgullo para mí y mi familia tener mi camiseta de los Tigres del Licey, siendo liceístas desde el día uno”, expresó el jugador de los New York Mets.

Según el propio Soto, su abuelo es una de las personas que más espera su actuación en los terrenos profesionales de la nación.

“Mi abuelo es una de las personas que le gusta mucho el béisbol. Me ha visto anteriormente en las grandes ligas, pero no ha tenido el chance de verme frecuentemente”, reveló en una entrevista para el canal de YouTube de LidomShop.

Asimismo, el compromiso de Soto no solo se ha limitado a visitas interactivas, también estuvo presente en el recordado Juego 7 de la Serie Final 2024-25 entre azules y Leones del Escogido.

Una de las cosas que pudo realizar ese día, fue estar presente en el clubhouse azul luego del último out que le entregó el campeonato 17 a los escarlatas.

“¡Ay si picaba!... Yo creo que hubo un ambiente bien bonito, no hay más nada que exigirle a ese equipo. Se pierde o gane, así es la pelota, pero dieron el 100 %, dieron lo mejor de ellos”, comentó al recordar esos instantes.

Todo por la patria

De igual forma, otra responsabilidad que posee el estelar jugador de MLB es su presencia en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. La asistencia de Soto es casi un hecho y el propio gerente general de la escuadra dominicana, Nelson Cruz, lo considera como “un reclutador”.

“Eso sale de mí, de mi corazón. Yo digo que tenemos tantas superestrellas, tanto talento, que deberíamos tener un equipo unido y que tenga lo mejor de lo mejor”, indicó.

“Al final es bueno que nosotros como jugadores intervengamos y ayudemos a los muchachos a venir a jugar con República Dominicana”, acotó.

La primera participación del nacido en Santo Domingo en una justa mundialista ocurrió en la versión de 2023, cuando el combinado nacional cayó eliminado en la fase de grupos.