Bryan De la Cruz intenta relanzar su carrera

La histórica temporada que está teniendo el jardinero de los Toros del Este, Bryan de la Cruz, nombrado este miércoles como Jugador Más Valioso del torneo otoño-invernal de República Dominicana, puede convertirse en el relanzamiento de una carrera que ya dio señales en las Grandes Ligas.

Luego de establecerse en como un jugador de todos los días con los Marlins de la Florida en las campañas de 2023 y 2024, en las que conectó 19 y 18 cuadrangulares, respectivamente, De la Cruz fue transferido a los Piratas de Pittsburgh, donde tuvo un notable descenso que le llevó a peregrinar a nivel de AAA con los Bravos de Atlanta y los Yanquis de Nueva York.

Con la sucursal Triple A de “Los Mulos del Bronx” tuvo una actuación decente en el apartado ofensivo. En 368 apariciones al plato, disparó 15 jonrones y una línea ofensiva 271/.340/.456.

En noviembre pasado, los Filis de Filadelfia lo firmaron con un contrato de Ligas Menores e invitación a los campos de entrenamientos, escenario donde podría demostrar el talento que demostró con los Marlins y ahora con los Toros, con 431 puntos, producto de 57 votos de primer lugar, seis de segundo, dos de tercero y uno de cuarto, superando a su compañero de equipo Gilberto Celestino, quien acumuló 206 puntos, y a Raymel Tapia (Estrellas Orientales), con 149.

El orgullo del sector Maquiteria, Villa Duarte, tuvo una impresionante línea ofensiva de .301 (AVG), 372 (OBP), OPS (837 ), OPS, 8 cuadrangulares y 40 remolques en 44 juegos y 163 turnos.

Lideró la liga en remolcadas y fue segundo en cuadrangulares, uno menos que Miguel Sanó, de las Estrellas Orientales (9).

“Pero De la Cruz no solo fue poder, terminó octavo en bateo (.301) en la liga, fue séptimo en hits (49), segundo en OPS (.887), además de que cerró la campaña con un buen OBP de .365. Como si fuera poco, De la Cruz bateó .365 con corredores en posición anotadora y sus 23 remolcadas después de dos outs también representan la mayor cantidad de la liga”, destaca el boletín de los Toros.

Se unIó al selecto grupo de jugadores del club en alcanzar la distinción. Previamente habían sido elegidos Andújar Cedeño (1990-91), Bob Brower (1986-87), Jordany Valdespín (2018-19), Pete O’Brien (2019-20) y R.