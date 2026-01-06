Águilas logran triunfo contra Gigantes, quienes siguen sin su primera victoria

Las Águilas Cibaeñas reaccionaron a tiempo y, con un rally de cuatro carreras en la octava entrada, derrotaron seis carreras por cinco a los Gigantes del Cibao, en un partido disputado en el actual Round Robin del torneo de béisbol profesional dominicano.

Luego de una primera mitad de juego muy cerrada, el choque se mantuvo parejo durante las primeras siete entradas, con ambos equipos intercambiando oportunidades y sin que ninguno pudiera despegarse en el marcador.

Sin embargo, cuando el partido entró en su fase decisiva, el pitcheo de relevo de los Gigantes volvió a fallar. En la octava entrada, las Águilas montaron un decisivo rally de cuatro anotaciones, apoyadas en batazos oportunos de Geraldo Perdomo y Cristhian Adames, quienes encabezaron la ofensiva amarilla ante los envíos de Luis Frías en el momento más importante del encuentro.

Con ese ataque, los cibaeños le dieron vuelta al marcador y aseguraron una victoria clave, que representa su cuarta del Round Robin.

El triunfo permite a las Águilas colocarse jugando para .500 y reducir a solo dos juegos la desventaja con respecto a los Leones del Escogido y los Toros del Este, equipos que ocupan la primera y segunda posición del Todos contra Todos.

Para los Gigantes del Cibao, la derrota profundiza su crisis en esta fase del torneo.

El conjunto francomacorisano cayó a marca de 0-8, sin conocer aún la victoria en el Round Robin y prácticamente fuera de la contienda, a la espera de una posible eliminación matemática.

En la jornada de este miércoles, los Gigantes recibirán la visita de los Leones del Escogido, mientras que los Toros del Este estarán enfrentando a las Águilas Cibaeñas en Santiago de los Caballeros.