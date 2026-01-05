Los Toros doman a los Leones

Los Toros del Este están en racha, han ganado 2 en forma seguida, y este domingo superararon al Escogido 3 por 1 en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Eso coloca al equipo de La Romana con marca de 6-2, dándole caza al Escogido en el primer lugar del round robin.

Jeimer Candelario remolcó dos, Eloy Jiménez volvió a producir y Aaron Leasher lanzó hasta el quinto, para guiar a los Toros al importante triunfo 3-1 sobre los Leones..

Eloy Jiménez elevó a cinco su racha de partidos seguidos conectando de hit y también mantiene una racha de cinco encuentros consecutivos remolcando al menos una carrera. Jiménez lidera este «Todos Contra Todos» en empujadas con 13.

De su lado, Jeimer Candelario logró su segundo partido de hits múltiples en el Round Robin y suma cuatro producidas.

El zurdo abridor taurino Aaron Leasher (0-0, 3.18) lanzó 4.2 entradas en blanco de tan solo dos hits, otorgó solo un boleto y propinó cuatro ponches, convirtiéndose el tercer abridor naranja que completa al menos cuatro entradas. De ahí en adelante, el relevo taurino tiró cuatro innings y un tercio de solo una vuelta, tres hits, dos bases y tres ponches, incluyendo dos de Joe Corbett.

Jimmy Yacabonis (1-0, 3.00), relevista taurino se apuntó la victoria; Joe Corbett logró el salvamento (3º), trabajando por tercer día seguido, mientras la derrota fue para el abridor escarlata Radhames Liz (0-1, 3.68) tras permitir tres carreras y cuatro hits en 2.2 entradas.

Las carreras

Los Toros formaron un Toro-Lío en la tercera entrada, cuando Eloy Jiménez conectó sencillo al left, entre tercera y short, para empujar la primera vuelta taurina en las piernas de Gilberto Celestino.

Luego, en el mismo tercer episodio, Jeimer Candelario pegó hit al prado central con las bases llenas, suficiente para que anoten Yairo Muñoz y Eloy Jiménez, aumentando la ventaja 3-0.

En el séptimo, llegó la única rayita escarlata del partido por boleto con las bases llenas que recibió Pedro Severino, acercándose 3-1.

Por los Toros, Jeimer Candelario de de 3-2, con dos empujadas, una base por bolas; Eloy Jiménez de 5-1, una remolcada, una anotada; Yairo Muñoz de 3-2 , dos sencillos, un boleto; Gilberto Celestino de 4-1, anotó una; Bryan De La Cruz de 3-2, dos boletos, una anotada.

Por los Leones, Erik González de 4-2; Elier Hernández de 4-1, anotó una; Raimel Tapia y Jorge Mateo conectaron un hit cada uno.

Este martes los Toros descansan, pero regresan a la acción el miércoles cuando visiten a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao.