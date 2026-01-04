¿Cuáles son los jugadores de más nivel en la Lidom?

En una de las fases más exigentes del calendario, el round robin se convierte en un examen de jerarquía por equipos. Estos son los peloteros que, por nivel y rendimiento, marcan la diferencia en la liga.

A diferencia de décadas pasadas, los rosters de los equipos de la LIDOM no están “repletos” de jugadores de Grandes Ligas, y mucho menos de estrellas establecidas en el extranjero.

Jugadores como Miguel Tejada, Rafael Furcal, Edwin Encarnación y David Ortiz, que eran “fijos” en la pelota dominicana, pertenecen al recuerdo de una época en la que las grandes figuras regresaban con mayor frecuencia.

Si observamos los cuatro rosters que clasificaron al round robin, el nombre que más reluce es el de Geraldo Perdomo (Águilas), parador en corto de los Arizona Diamondbacks.

Perdomo fue el segundo mejor campocorto de las Grandes Ligas en 2025, solo por detrás de Bobby Witt Jr. Finalizó cuarto en la votación al Jugador Más Valioso y lideró la MLB en victorias sobre jugador reemplazo (WAR) entre los jugadores de posición, con 7.0, superando a nombres como Juan Soto, Fernando Tatis Jr. y Trea Turner.

En un segundo lugar, aunque muy distante del primero, es justo mencionar a José Urquidy (Leones), lanzador campeón con los Astros en 2022 y miembro del cuerpo monticular de los Tigres de Detroit.

Urquidy apenas lanzó dos entradas y un tercio en 2025, debido a una lesión en el hombro derecho que lo mantuvo fuera del béisbol por dos temporadas.

Ezequiel Durán (Águilas) ocupa el tercer puesto. Se mantuvo en Grandes Ligas con los Rangers, disputando 90 partidos. Bateó .224, no conectó cuadrangulares y pegó 14 dobles. Durán recibe tiempo de juego en Texas desde 2022.

Su compañero en las Águilas, Leody Taveras, es el cuarto de la lista, tras ver acción en 58 partidos con los Rangers y los Marineros de Seattle. Taveras bateó .205, conectó tres jonrones y seis dobles.

Cerrando el top 5 aparece Bryan De La Cruz, de los Toros del Este, quien estuvo en Grandes Ligas en 2025 con los Bravos de Atlanta. Vio acción en apenas 16 partidos antes de ser dejado en libertad y actualmente forma parte del roster de los Filis.

De La Cruz se perfila como el principal favorito al premio de Jugador Más Valioso de la LIDOM esta temporada.

Mirada a otras figuras

Aunque no abundan los jugadores pertenecientes a rosters de 40 en la MLB, sí hay otros que “se tomaron su café”.

Jeimer Candelario, Adael Amador, Junior Lake, Jerar Encarnación, Jorge Mateo, Raimel Tapia, Cristhian Adames, Sócrates Brito, Jeurys Familia, Luis Castillo, entre otros.

Entre los que no están presentes en el round robin figuran nombres como Robinson Canó, Luis García Jr., Gary Sánchez, Ronny Mauricio, Miguel Sanó y otros estelares.