Toque de Sócrates Brito da triunfo a Escogido y se alejan a 1.5 del quinto lugar

Un corrido agresivo de Junior Lake desde la tercera base luego de un toque al lanzador por parte de Sócrates Brito en el décimo episodio le dio la carrera de la victoria a los Leones del Escogido este viernes para vencer 5-4 y dejar en el terreno a los Toros del Este.

Los escarlatas perdían 4-3 cuando Freudy Batista corría en la intermedia como corredor fantasma, pasando a tercera con toque de Jonathan Guzmán por la antesala. Lake fue golpeado por Michael Ynoa, se robó la segunda, y Erik González pegó sencillo al jardín izquierdo para que Batista llegara al plato con la del empate y Lake alcanzara la antesala.

Jarlín García entró a lanzar y fue recibido con un toque de Brito que le quedó de frente, por lo que hizo un disparo a tiempo y certero Tres Barrera, pero Lake pudo deslizar su mano izquierda sobre la goma evadiendo la mascota del receptor y dando así el triunfo a los capitaleños.

La tercera victoria en línea del Escogido (22-25) y la sexta de los últimos siete partidos los mantiene en el tercer lugar de la tabla de posiciones empatados con las Estrellas, todavía a un juego y medio sobre Licey y Gigantes (20-26), que está en quinto.

El lanzador ganador fue Hansel Marcelino (1-0) al presentarse en una entrada de un ponche. El revés fue para Ynoa (0-1) al cargársele las dos anotaciones del décimo.

Más carreras

Los locales fabricaron una vuelta ante Franklyn Kilomé en la primera entrada cuando Lake tomó base por bolas, pasó a segunda por sencillo de González al jardín derecho y a tercera por un elevado de Brito a la misma zona para anotar con rodado de Yamaico Navarro a la inicial.

Los visitantes se fueron arriba en el tercer acto contra Grant Gavin, empatando primero con un doble remolcador de Gilberto Celestino al prado derecho, y tomando la delantera con un imparable de Luis Liberato al bosque derecho.

En el quinto, los melenudos llenaron las bases sin out frente a Anderson Bidó, quien fue sustituido por Jimmy Yacabonis, a quien Brito le dio la bienvenida con un indiscutible al jardín derecho para empujar la del empate en las piernas de Lake. Un rodado de Navarro para doble matanza por tercera llevó a Lake a la goma con la número tres de los rojos.

Los romanenses empataron en el séptimo con un cuadrangular solitario de Jeimer Candelario por el prado izquierdo ante Génesis Cabrera.

Por los melenudos, Brito se fue de 4-1, con dos producidas; Lake, de 3-0, con boleto y tres anotadas; González, de 4-2, con una remolcada, y Jonathan Guzmán, de 3-1, con una anotada. Por los taurinos, Candelario se fue de 4-1, con jonrón, con cuadrangular, una anotada y una empujada, y Liberato, de 4-1, con dos impulsadas.

Los Leones viajarán este sábado a San Francisco de Macorís para enfrentarse a los Gigantes del Cibao a las 5:00 de la tarde.