Framber Valdez se reunió con Mets, San Francisco y Orioles

Los Gigantes, los Mets y los Orioles se reunieron con el dominicano Framber Valdez en las Reuniones de Gerentes Generales del mes pasado. Con Dylan Cease fuera del mercado tras firmar con los Azulejos, Valdez —quien posee una efectividad de por vida de 3.36 en 1,080.2 innings— tiene un buen argumento para ser el mejor abridor disponible.

En cuanto a San Francisco, ha habido informes mixtos sobre si los Gigantes buscarán abridores de alto nivel como Valdez o si optarán por agentes libres de menor costo. Buster Olney de ESPN y Andrew Baggarly de The Athletic han informado que San Francisco parece estar interesado en opciones de menor precio en lugar de pitchers como los zurdos Valdez y el venezolano Ranger Suárez, o el derecho japonés Tatsuya Imai. Los Gigantes también podrían estar activos en el mercado de cambios, con el prospecto top Bryce Eldridge como una posible opción, según Shayna Rubin del San Francisco Chronicle.

También vale la pena preguntarse si los Mets le darán a Valdez —o a cualquiera de los mejores abridores del mercado— el tipo de contrato que buscan. Aunque un verdadero as es la mayor necesidad de los Mets al comenzar las Reuniones Invernales de esta semana, el equipo es reacio a ofrecer un contrato a largo plazo a cualquiera de los mejores abridores agentes libres, según Will Sammon de The Athletic. Según los informes, los Mets preferirían reforzar su rotación con alguien bajo un contrato de menor duración.