Estrellas adquieren a Jorge Mateo desde el Escogido a cambio de Eguy Rosario

Las Estrellas adquirieron anoche al jugador del cuadro interior y de Grandes Ligas Jorge Mateo, procedente de los Leones del Escogido, a cambio del también jugador del cuadro Eguy Rosario, anunció el vicepresidente de operaciones de béisbol, Ángel Ovalles.

“Mateo está llamado a fortalecer el medio de nuestro cuadro interior y aumentar todavía más la velocidad en nuestro corrido de las bases”, declaró Ovalles, por medio a un despacho de prensa de las Estrellas.

“Para obtener una pieza tan valiosa como él, tuvimos que desprendernos de un jugador de alta calidad como es Rosario. Pero estamos confiados en que mejoraremos como equipo, con el movimiento”, sostuvo Ovalles.

Mateo (.169/.290/.493, con 6 robos en 6 intentos) actuó en 18 juegos esta temporada con los Leones, combinado que lo firmó como agente libre en 2024.

Fue reclutado originalmente para la Liga Dominicana por los Toros del Este, en el sorteo de entrada del 2015. Jugó en 6 temporadas con los Toros. Reforzó al Escogido, por medio al sorteo de reingreso, en el Round Robin de la campaña 2023-2024. La de esta vez era su primera Serie Regular con ese club.

En 2025, Mateo actuó en 43 partidos con los Orioles de Baltimore, de la Liga Americana, y robó 15 bases en 17 intentos. También actuó en 12 juegos en AAA (.318/.362/.794), donde robó 2 bases en igual número de intentos.

Las Estrellas tienen fuera de acción por lesiones a quienes iniciaron la temporada como su combinación de dobles matanzas: el torpedero Rodolfo Castro (.218-5-17 en 14 juegos) y el intermedista Euribiel Ángeles (.253-1-11, con 9 dobles en 22 juegos). Este último cumplió ayer su compromiso de tiempo de juego en la campaña con el club.

En la actualidad, la combinación de dobles matanzas de las Estrellas la integran: el torpedero José Tena (.217-1-4 en 14 juegos) y el intermedista Robinson Canó (.286-1-6 en 12 juegos).

Rosario (.164-1-3 en 20 juegos) fue pieza clave en la consecución del primer lugar por las Estrellas en la pasada Serie Regular (2024-2025), cuando fue un sólido aspirante al premio Jugador Más Valioso debido a sus buenos registros a la ofensiva (.336-4-20), antes de enfermarse (hernia anginal).