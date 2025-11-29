Navarro y Mateo conducen al Escogido a un segundo triunfo en línea ante las Estrellas

Un rally de cinco anotaciones en el quinto episodio le dio a los Leones del Escogido una victoria 6-4 la madrugada de este sábado sobre las Estrellas Orientales en el estadio Tetelo Vargas, de esta ciudad.

En el partido que inició con una hora y 10 minutos de retraso a causa de la lluvia, los locales marcaron una carrera en la segunda entrada gracias a un jonrón solitario de Rodolfo Durán por el prado izquierdo contra Lael Lockhart.

Los escarlatas empataron en el cuarto frente Oscar De la Cruz, a quien Gio Urshela y Yamaico Navarro le pegaron imparables a los jardines central e izquierdo, respectivamente, luego un rodado de Sócrates Brito a la inicial forzó a Navarro en segunda, pero movió a Urshela a la antesala desde donde anotó con indiscutible de Jorge Mateo al bosque izquierdo.

El rally del quinto inició cuando los escogidistas llenaron las bases sin outs ante De la Cruz que fue sustituido por Carlos Belén, a quien Urshela le conectó elevado de sacrificio al prado derecho para remolcar una, y Navarro pegó un doble al izquierdo para traer dos más. Otro tubey de Jasson Domínguez a la misma zona empujó a Navarro con la número cinco.

Oddy Núñez entró a lanzar y sencillos consecutivos de Brito, al campocorto, y Mateo, al bosque izquierdo, produjeron una más para los Leones.

En la parte baja del quinto, los paquidermos anotaron dos rayitas para acercarse 6-3, y en el noveno sumaron una más frente a Fernando Abad que dejó las bases llenas con dos outs para Luis Guerrero (1), quien obtuvo el salvamento al ponchar a Durán.

El lanzador ganador fue Rolddy Muñoz (2-0) tras ponchar a dos hombres en un acto. De la Cruz (2-2) cargó con el revés al permitir cuatro de las seis carreras rojas.

Por los melenudos, Navarro se fue de 4-2, con doble, dos producidas, una anotada y transferencia; Mateo, de 5-2, con dos impulsadas; Urshela, de 3-1, con una remolcada, una anotada y boleto, y Domínguez, de 5-1, con una empujada, una anotada y base por bolas. Por los verdes, Durán bateó de 5-1, con cuadrangular, una producida y una anotada, y Josh Lester, de 5-2, con doble.

El segundo triunfo en línea del Escogido sobre los petromacorisanos mejora su marca a 13-16, mientras que las Estrellas se colocan con 13-18.

Ambos equipos volverán a enfrentarse este sábado a las 4:00 de la tarde, pero en el estadio Quisqueya Juan Marichal.