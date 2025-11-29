Estrellas derrotan a Escogido en debut de Carlos Paulino como dirigente

Las Estrellas quebraron la noche de este sábado una racha de dos derrotas al superar 8-1 a los Leones del Escogido en partido correspondiente al torneo de béisbol otoño-invernal 2025-2026 y celebrado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Robinson Canó fue el “Jugador Estrella de las Estrellas” al batear tres imparables, con dos carreras remolcadas y una anotada.

La victoria le permitió, también, al abridor Enny Romero (1-2) anotarse su primera victoria del torneo que está dedicado al inmortal de Cooperstown don Juan Marichal y en el que se disputa la Copa Banreservas, tras lanzar buena pelota de cinco entradas de solo tres hits, tres boletos y cuatro ponches.

El equipo de la enseña verde concluirá este domingo su serie de tres partidos de forma seguida ante los Leones, esta vez en el Estadio Quisqueya a las 4:00 de la tarde. Esmil Rogers será el lanzador señalado para enfrentar a los escarlatas.

El derrotado fue el abridor Grant Gavin (3-3), quien lanzó un episodio y un tercio de dos imparables, cuatro carreras y cuatro bases por bolas.

A Romero le siguió en el montículo Jhan Maríñez (6), Patrick Weigel (7) y Neftalí Feliz (9).

En tanto, Gavin fue sustituido por Kenny Hernández (2), Darío Agrazal (3), Aneurys Zabala (6), Robinson Martínez (7), Trevor Kelley (8) y Henry Sosa (9).

Las carreras

Las Estrellas marcaron primeros en el marcador con cuatro carreras producidas por sencillo de José Tena; Josh Leste se embasa por error en fildeo del intermedista Jorge Mateo, lo que aprovechan Carlos Martínez y Tena para anotar, mientras que Robinson Canó disparó sencillo remolcador de la cuarta vuelta de ese episodio.

En el cierre de la séptima entrada, los Leones descontaron con una carrera por sencillo de José Marmolejos.

En la parte alta del noveno episodio, las Estrellas atacaron nuevamente el pitcheo de los Leones con otras cuatro carreras, una por elevado de sacrificio de Robinson Canó, una más por doble de Ismael Munguía y otro par por doble de Ángel Martínez.