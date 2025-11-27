Fernando Tatis será mánager de los Algodoneros de la Liga Mexicana en el 2026

El dominicano Fernando Tatis, con experiencia en MLB como jugador, manager en Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana y recientemente elegido Dirigente del Año en la temporada 24-25 en su país, se une al club Algodoneros del Unión Laguna para tomar el mando del equipo.

Tatis, de 50 años de edad y oriundo de San Pedro de Macorís, jugó a lo largo de once temporadas en el mejor beisbol del mundo, entre 1997 y 2010, con los Rangers de Texas, Cardenales de San Luis, Expos de Montreal, Orioles de Baltimore y Mets de Nueva York.

Jugó principalmente la tercera base y dejó de por vida números de .265 de promedio de bateo, conectó 113 palos de vuelta entera y remolcó 448 carreras en 949 juegos. Su mejor campaña fue la de 1999 con los Cardenales, año en el que conectó 34 cuadrangulares e impulsó 107 carreras en 149 encuentros.

Es recordado por ser el único bateador en la historia de las Grandes Ligas en conectar dos grand slams en la misma entrada. Lo consiguió el 23 de abril de 1999 vistiendo la franela de los Cardenales, fue en la tercera entrada del juego ante los Dodgers en Los Ángeles y ambos bambinazos fueron ante los lanzamientos del coreano Chan Ho Park.