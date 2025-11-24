Luis Patiño y Brady Feigl reforzarán el pitcheo de las Águilas Cibaeñas

Las Águilas Cibaeñas han realizado movimientos estratégicos para fortalecer su cuerpo de lanzadores de cara a la temporada 2025-2026 de la Liga Dominicana de Béisbol, anunciando las contrataciones del abridor derecho colombiano Luis Patiño y del experimentado relevista zurdo estadounidense Brady Feigl.

Gian Guzmán, gerente general de las Águilas, destacó la importancia de estas adquisiciones, situándolas como clave para los objetivos del equipo:

"La llegada de Patiño y Feigl representa un impulso significativo para nuestro cuerpo de lanzadores. Luis, con su capacidad probada como abridor y su conocimiento del circuito, fortalece nuestra rotación, mientras que Brady, con su experiencia en LIDOM y el alto rendimiento que ha mantenido, nos da una gran confianza en nuestro bullpen. Su calidad combinada es clave de cara a nuestros objetivos y la búsqueda de la próxima corona".

Luis Patiño

El abridor Patiño, oriundo de Barranquilla, de 26 años, se une al conjunto cibaeño con grandes expectativas, respaldado por su reciente experiencia en las Grandes Ligas y su historial en la LIDOM.

El diestro ha participado en MLB con los Padres de San Diego, Rays de Tampa Bay y Medias Blancas de Chicago.

Acumula 45 presentaciones (23 aperturas), con un récord de 7-6 y efectividad de 5.02 en 136.1 entradas. Su arsenal destaca por una recta de 96-98 mph, complementada con un sinker y un slider efectivos, y un promedio de 8.2 ponches por cada nueve entradas.

Patiño ya conoce LIDOM, habiendo jugado con los Gigantes del Cibao en la temporada 2023-2024, donde dejó un registro de 1-0 y una impresionante efectividad de 1.50 en 12 entradas (cinco apariciones).

Brady Feigl

El equipo también suma veteranía y efectividad en el bullpen con la contratación del lanzador zurdo Brady Feigl, de 34 años. Este movimiento asegura un brazo de calidad que ya ha demostrado ser dominante en la pelota invernal.

Feigl debutó en las Grandes Ligas el 26 de agosto de 2024 con los Piratas de Pittsburgh, lo que demuestra su alto nivel de rendimiento actual.

En LIDOM ha participado con los Gigantes del Cibao (2019-20) y, más recientemente, con los Tigres del Licey (2023-24). Durante su paso por Licey en 2023, Feigl fue fundamental, logrando un registro de 1-0 con una notable efectividad de 0.68 en 16 apariciones de relevo (13.1 entradas), ponchando a 14 bateadores y permitiendo solo una carrera.