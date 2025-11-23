José Ramírez conquista el Premio al Hombre del Año Bob Feller en Cleveland

José Ramírez fue un catalizador clave para el título de la División Central de la Liga Americana de los Guardianes la temporada pasada, durante la cual también continuó su ascenso en la clasificación histórica de la franquicia. Por su última campaña estelar, el jugador de 33 años ha recibido un reconocimiento aún más especial.

El domingo, la sección de Cleveland de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos anunció a los ganadores de 2025 de sus premios anuales a la excelencia tanto dentro como fuera del campo. Ramírez ganó el Premio al Hombre del Año Bob Feller, mientras que el entrenador de lanzadores Carl Willis recibió el Premio al Buen Chico Frank Gibbons/Steve Olin.

Steven Kwan, Cade Smith y Gavin Williams también fueron nominados al Premio al Hombre del Año, que se originó en 1946 y reconoce a un jugador por su contribución en el campo durante una temporada. Esta es la cuarta vez que Ramírez ha sido seleccionado, junto con los premios de 2016, 2021 y 2022.

Ramírez, por supuesto, es un ganador merecido como el mejor jugador de los Guardianes en 2025. Fue el motor de una alineación que tuvo dificultades durante largos periodos, y su presencia fue crucial para que Cleveland llegara a la postemporada. En 158 juegos, Ramírez registró promedio de bateo de .283/.360/.503, con 34 dobles, 30 jonrones, 85 carreras impulsadas y 44 bases robadas, liderando al equipo en cada una de esas categorías.

Ramírez obtuvo su séptima nominación al Juego de las Estrellas en julio, y este mes terminó tercero en la votación del Premio MVP de la Liga Americana, fue nombrado para el Primer Equipo del Juego de las MLB por segunda temporada consecutiva y ganó su séptimo Premio Silver Slugger.

Entre sus otros logros personales, Ramírez también se convirtió en el líder de todos los tiempos de Cleveland en hits de extrabase y juegos de múltiples jonrones , y superó a Jim Thome en el segundo lugar en la historia de la franquicia en carreras impulsadas .

Willis, por su parte, es el primer entrenador de Cleveland en ganar el premio Good Guy desde DeMarlo Hale en 2021. El honor se remonta a 1968 y reconoce a una persona por su respeto y adaptación a los medios de comunicación.

Willis fue accesible y considerado con los periodistas durante toda la temporada. Siempre ofreció su tiempo para brindar una perspectiva detallada sobre el cuerpo de lanzadores de los Guardianes, incluyendo una rotación abridora cuyo progreso interanual fue uno de los desarrollos más significativos del equipo en 2025. Y cuando Cleveland cambió a una rotación de seis hombres en septiembre, Willis estuvo disponible para las frecuentes consultas de los medios, para hablar sobre la racha dominante del cuerpo de lanzadores durante la lucha de los Guardianes por la postemporada.

Kwan, el receptor Austin Hedges, el director asistente de comunicaciones Austin Controulis y el mánager Stephen Vogt también fueron nominados para el premio Good Guy.