Skubal de nuevo

Tarik Skubal se convirtió en el primer lanzador de la Liga Americana que consigue Premios Cy Young consecutivos en el Siglo XXI, ratificando su estatus como uno de los mejores lanzadores del momento en las Grandes Ligas.

Viniendo de ganar la triple corona de pitcheo y el Cy Young a unanimidad en 2024, Skubal logró mejorar en algunos aspectos para superar cómodamente a Garrett Crochet, quien terminó en segundo lugar en las votaciones.

El PCL del zurdo de 28 años disminuyó de 2.39 a 2.21 y su WHIP de 0.92 a 0.89, mostrando incrementos en ponches (de 228 a 241) y entradas lanzadas (de 192 a 195.1). Su proporción de ponches mejoró de 30.3% a 32.2% y la de transferencias descendió de 4.6% a 4.4%. Ambas estadísticas son extraordinarias, como ya lo fueron en 2024, colocando a Skubal en la élite de los pitchers en las mayores.

Su letal cambio de velocidad tuvo el mejor “Run Value” (+25) entre todos los lanzamientos de las Grandes Ligas, indicando que evitó a su equipo 25 carreras con el pitcheo. Los oponentes batearon apenas .154 con un Slugging minúsculo de .227 cuando Skubal utilizó su cambio, abanicando el lanzamiento con una frecuencia altísima de un 46.8%.

La bola rápida de cuatro costuras, que promedia velocidad de 97.6 mph, fue el complemento perfecto para su principal envío, provocando un promedio de .193 de los bateadores contrarios con una baja proporción de extrabases. Es interesante que la velocidad de la bola rápida del zurdo de Detroit fue la mejor de su carrera. El hombre continúa mejorando.

Skubal completa su repertorio con un sinker (su envío más vulnerable), slider y curva, pitcheo que utiliza muy ocasionalmente.

Demostrando lo difícil que puede ser proyectar el futuro de un prospecto, Skubal fue firmado por Detroit luego de ser seleccionado en la novena ronda del sorteo de 2018. Pocos, por no decir nadie, previeron que se convertiría en uno de los mejores en su oficio.

El éxito extraordinario del joven lanzador crea incertidumbre sobre su futuro. Resulta que Skubal será agente libre luego de la próxima temporada y las negociaciones con Detroit sobre una posible extensión no han progresado. Existe una posibilidad de que sea cambiado en las próximas semanas, aunque pensamos que iniciará la estación de 2026 con su equipo de toda la vida.

A más largo plazo, pareciera que tanto la gerencia de los Tigres como el lanzador tendrán que ceder bastante terreno para asegurar una estadía larga de Skubal en Detroit.