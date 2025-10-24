Tormenta Melissa crea crisis en calendario de Lidom

El último partido que se jugó en Lidom comenzó a las 10 de la noche, y terminó pasada las 1:00 de la madrugada del pasado martes.

Luego de ese encuentro en el que los Leones del Escogido superaron a las Estrellas Orientales para su primer triunfo, no se ha vuelto cantar “Play Ball” en ninguno de los cinco estadios de Lidom debido a las lluvias ocasionadas al paso de la tormenta Melissa por la Región, y que ha incidido significativamente en República Dominicana.

Debido a la tormenta, han sido suspendidas cuatro jornadas, incluyendo la del jueves, cuando estaban supuestos a efectuarse dos partidos que anteriormente fueron pospuestos.

Antes de las suspensiones de este semana (a partir del martes), las Estrellas, Toros y Leones se mantenían como los únicos equipos que habían jugado su total de partidos (cinco juegos).

Sin embargo, ya los Gigantes del Cibao eran el equipo al que más se le había afectado su calendario, pues el lunes solo habían completado tres juegos, todos derrotas.

Ahora bien, ¿cómo se puede calcular todas las suspensiones?

Hasta el momento han sido pospuestos 13 enfrentamientos, pero el número se ve peor cuando se calculan las suspensiones por equipo.

A los Gigantes se les han pospuesto cinco juegos, a los Tigres del Licey cuatro y la misma cantidad a las Águilas Cibaeñas.

Mientras que las Estrellas, Toros y Leones tienen tres juegos por jugar debido a las posposiciones.

Juegos del fin de semana también en peligro

El panorama se empeora si como se espera, los juegos de este sábado y domingo tampoco se efectúan, ya que tanto el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) como el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), han informado que las lluvias seguirán registrándose en gran parte del territorio nacional.

Si finalmente no se juega este fin de semana, serán 16 partidos los que se deben reponer, con sólo 12 días libres restantes.

Posibles alternativas

Listín Diario se comunicó con el presidente de Lidom, el licenciado Vitelio Mejía, quien indicó que la liga se encuentra evaluando todas las posibilidades, pero adelantó que serían inevitables los doble juegos.

“Estamos trabajando en un proyecto de calendario que aporte soluciones a esta problemática creada. Estamos en sesión permanente y hemos acordado con las franquicias convocar a una reunión de emergencia a los fines de consensuar la propuesta. Claro está que en mi particular entender, cualquier solución tiene que implicar dobles juegos”, afirmó Mejía.