Padres e hijos dominicanos que han actuado en la Serie Mundial

Con la participación del estelar primera base de los Azulejos de Toronto, Vladimir Guerrero Jr., la República Dominicana completa la cuarta pareja de padre-hijo que ve acción en la Serie Mundial de béisbol de las Grandes Ligas.

Su padre, Vladimir Guerrero Sr., quien fue ingresado en el Salón de la Fama de Cooperstown en el 2018, lo precedió con los Rangers de Texas en el 2010 cuando cayeron 4-1 ante los Gigantes de San Francisco.

El Guerrero mayor solo pudo conectar un hit en 14 veces al bate con un par de carreras remolcadas, un boleto y cinco ponches.

Fue una vez MVP, campeón del Derby de Jonrones, nueve veces convocado al Partido de Estrellas y en ocho ocasiones ganador del Bate de Plata.

Stanley y Julián Javier formaron la primera pareja.fuente externa

los javier

La primera pareja de este tipo para los dominicanos fue la formada por Julián y Stanley Javier.

El primero, jugador de la segunda base, vio acción en cuatro Series Mundiales con los Cardenales de San Luis (1964, 1967 y 1968) y los Rojos de Cincinnati (1972).

En 19 partidos bateó para .333 (54-18) con cuatro dobles, un jonrón, cuatro anotadas y siete empujadas. Logró el anillo de campeón en las primeras dos.

En 1967, conectó la pelota a un ritmo de .360 (25-9) con tres dobles, jonrón, cuatro remolcadas y un par de anotadas.

Stanley, jardinero central de fina defensa, estuvo con los Atléticos de Oakland en 1988 y 1989. En este último año se llevó el anillo de campeón. Bateó para .500 (4-2) con dos carreras remolcas en cuatro juegos.

Luego llegó el turno de los lanzadores Pedro Borbón y Pedro Borbón Jr.

El Senior estuvo en los clásicos de 1973, 1975 y 1976, todos con los Rojos. En 10 encuentros tuvo foja de 0-1 con 3.86 de efectividad con cuatro boletos y cinco ponches en 11.2 entradas.

El Junior de los Borbón, con los campeones Bravos de Atlanta en 1995, vio acción en un partido y registró el salvamento con dos ponches en un inning.

los alou

Cierran el círculo exclusivo, Felipe y Moisés Alou. El p rimero estuvo con los Gigantes de San Francisco en la edición de 1962 cuando sucumbieron en siete partidos ante los Yanquis de Nueva York. Bateó para .269 (26-7) con doble, triple, empujada, boleto y cuatro ponches.

En 1997, con los campeones Marlins de La Florida, Moisés se destacó con un porcentaje de bateo de .321 (28-9), dos dobles, tres jonrones, nueve empujadas y seis anotadas. Superaron a los Indios de Cleveland en el máximo de siete desafíos.