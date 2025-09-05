Varios misceláneos de bateadores de 50 H4

En los 150 años de historia del béisbol de Grandes Ligas, varias proezas individuales sobresalen por encima del resto. Estas son tan valoradas y llegan hasta el grado de ser excepcionales.

Por ejemplo, solo 24 lanzadores han tirado un partido perfecto, solo 36 jugadores han bateado por encima de .400 en una estación, también está el logro alcanzado por apenas 33 peloteros que han superado los 50 jonrones en una estación, hazaña que este año se alcanzó por ocasión número 51, siendo el protagonista Cal Raleigh de los Marineros, tras su bambinazo del pasado lunes 25 de agosto.

Estas 51 oportunidades con 50 vuelacercas tienen como autores que la han realizado en más de una ocasión, figuras como Babe Ruth, Mark McGwire y Sammy Sosa, cuatro veces cada uno, mientras que Alex Rodríguez y Aaron Judge lo han realizado en tres ocasiones, en tanto que Jimmie Foxx, Ralph Kiner, Ken Griffey Jr., Mickey Mantle y Willie Mays tuvieron dos estaciones de 50 jonrones en sus carreras.

De este grupo de 33 artilleros solo cuatro de ellos han disparado 50 o más jonrones y al mismo tiempo conectar 200 hits. Ellos son Ruth, de los Yankees en 1921, año en que produjo 204 hits, de los cuales 59 fueron jonrones y su promedio de bateo fue de un robusto .378; Hack Wilson, de los Cachorros en 1930 conectó 208 imparables, de los cuales 56 fueron de cuatro bases y su average fue de .356; Foxx, de los Atléticos de Filadelfia en 1932 a quien le apodaban "La bestia de la Doble X" empalmó 213 incogibles, de estos 58 fueron jonrones y su promedio fue de .364 y Alex en el 2001 martilló 201 hits y 52 de estos fueron cuadrangulares, al tiempo que bateó para .318.

De este cuadro de bateadores de 50 jonrones, apenas dos han conquistado los cetros de bateo en esa misma campaña, Foxx en 1938 con promedio de .349 en la Liga Americana y Mantle en la zafra de 1956, año en que obtuvo la triple corona conectando 52 vuelacercas, empujó 130 y su average fue de .353.

Los 10 promedios de bateo más bajo para peloteros de 50 jonrones o más los poseen, McGwire en 1999 conectó 65 vuelacercas y su average fue .278, el propio McGwire en 1997 disparó 58 jonrones y su promedio fue de .274 y solo anotó 86 carreras para ser esta la menor cantidad de anotadas para un jugador con 50 estacazos, Cecil Fielder en 1990 disparó 51 y bateó .277; Greg Vaughn en 1998 produjo 50 y su promedio fue de .272; Roger Maris, en 1961 conectó 61 y culminó con .269 de average.

Andruw Jones en el 2005 conectó 51 vuelacercas y culminó la estación con .263; José Bautista en el 2010 disparó 54 y bateó .260; Pete Alonso en 2019 pegó 53 bambinazos y bateó para 260. Raleigh lleva 51 y su promedio es de apenas .242.