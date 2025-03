Los Leones del Escogido firman al cerrador Fernando Abad

El estelar cerrador Fernando Abad fue contratado por los Leones del Escogido, según informó el departamento de Operaciones de Béisbol de los Campeones Nacionales y del Caribe.

El zurdo Abad, de 39 años, registró una excelente efectividad de 1.09 con los Toros del Este en el torneo 2024-25, donde además se lució con 0.89 de WHIP, marca de 4-2, 6 rescates y 28 ponches en 24.2 innings, incluyendo .205 de promedio permitido a la oposición.

Su carrera en la LIDOM comenzó en el 2008 y de por vida en series regulares totaliza récord de 18-14, 3.16 de porcentaje de carreras limpias, 33 salvamentos, 1.17 de WHIP y 212 ponches en 227.2 innings, todos con los taurinos.

En la postemporada se ha puesto el uniforme de las Águilas Cibaeñas, Estrellas Orientales y Gigantes del Cibao, además del de los Toros, con rendimiento acumulado de 10-4, 2.43 de efectividad, 1.08 de WHIP, 11 salvamentos y 106 ponches en 115.0 capítulos.

El romanense integró el equipo de los Leones del Escogido de República Dominicana que recién conquistó la Serie del Caribe 2025 en Mexicali. También con los melenudos ganó el clásico caribeño en el 2010.

La experiencia de Abad también abarca las Grandes Ligas, donde estuvo recientemente en el 2023 con los Rockies de Colorado. En la gran carpa ha completado 352.2 entradas que incluyen 292 ponches y 3.78 de efectividad, en paradas con los Astros, Nacionales, Atléticos, Mellizos, Medias Rojas, Gigantes, Orioles y Rockies.

Abad se une a Génesis Cabrera (PZ), Luis Santos (PD) y Héctor Pérez (PD), dentro del grupo de agentes libres irrestrictos firmados por los 17 veces campeones nacionales.

El club recientemente renovó a Junior Lake (OF), Franmil Reyes (OF), Zoilo Almonte (OF), Yamaico Navarro (1B), Rodolfo Martínez (PD) y Keury Mella (PD), además de adquirir en cambio a Alexander Canario (OF), José Daniel Devers (IF), Víctor Robles (OF) y un pick de sexta ronda del Sorteo de Novatos 2025.