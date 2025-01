Resultado del Juego 6 de la Serie Final

pARTE baja DE LA 3era ENTRADA Licey 1 - Escogido 2 Héctor Rodríguez falla con rodado al segunda base para el primer out.

​

​Matt Whatley pega sencillo al jardín izquierdo. Hay corredor en primera con un out.

​

​Erik González pega doble al jardín izquierdo, Whatley anota. Hay corredor en segunda con un out.

​

​Luis Liberato se poncha para el segundo out.

​

​Sócrates Brito pega sencillo al jardín izquierdo, González anota. Hay corredor en primera con dos outs.

​

​Junior Caminero falla con rodado al campocorto para el tercer out.

pARTE ALTA DE LA 3era ENTRADA Licey 1 - Escogido 0 Emilio Bonifacio falla con elevado al jardín izquierdo para el primer out.

​

​Gustavo Núñez falla con línea al jardín derecho para el segundo out.

​

​Harold Ramírez pega doble al jardín izquierdo. Corredor en segunda con dos outs.



Sergio Alcántara falla con elevado al segunda base para el tercer out.

pARTE baja DE LA 2da ENTRADA Licey 1 - Escogido 0 Zoilo Almonte falla con elevado al jardín derecho para el primer out.

​

​Jean Segura falla con elevado al jardín izquierdo para el segundo out.

​

​Yamaico Navarro falla con línea al jardín izquierdo para el tercer out.

pARTE ALTA DE LA 2da ENTRADA Licey 1 - Escogido 0 Francisco Mejía pega cuadrangular solitario por el jardín derecho.

​

​Johan Rojas pega sencillo al jardín central.



Cristhian Adames se poncha para el primer out. Rojas se roba la segunda base.



Víctor Mendoza falla con elevado al primera base. Hay dos outs con un corredor en segunda.



Luis Barrera se poncha para el tercer out.



pARTE baja DE LA 1ERA ENTRADA Licey 0 - Escogido 0 Luis Liberato falla con rodado al segunda base para el primer out.

​

​Sócrates Brito se poncha para el segundo out.

​

​Junior Caminero falla con elevado al jardín izquierdo para el tercer out.