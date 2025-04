Chris Duarte anota 22 puntos en su debut en el BSN de Puerto Rico

Los Vaqueros de Bayamón se impusieron con autoridad 81-68 sobre los Cangrejeros de Santurce en el Coliseo Rubén Rodríguez, en una noche donde la defensa y el control del balón marcaron la diferencia.

Ante casa llena, los locales dominaron desde el primer parcial con una ventaja de 13 puntos y nunca miraron atrás.

En su primer partido con los Vaqueros, el dominicano Chris Duarte se lució con 22 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias y 5 triples. Además Javale McGee aportó 17 puntos, 16 rebotes y 3 bloqueos. Danilo Gallinari no se quedó atrás con 16 puntos y 7 rebotes. Por Santurce, Ángel Rodríguez aportó 13 puntos y Walter Hodge anotó 11.

En el plano colectivo, Bayamón superó claramente a Santurce en rebotes (43 vs 29) y asistencias (21 vs 7), además de registrar un mejor porcentaje en tiros libres (85% vs 66%). Aunque los Cangrejeros robaron más balones (10 vs 7), la defensa de Bayamón se hizo sentir con 5 bloqueos y mantuvo al rival en 40% de efectividad en tiros de campo, frente a un 46% de los locales.