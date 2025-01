¿Qué ha fallado en los Tigres del Licey en lo que va de Serie Final?

Tras los primeros tres partidos de la Serie Final entre los eternos rivales, Tigres del Licey y Leones del Escogido, estos últimos la dominan 2-1, luego de ser los primeros en caer debajo.

Después de perder en 14 entradas en el juego uno, los Leones pudieron remontar en el octavo inning del juego dos y vencieron a los Tigres 3-2. En el partido siguiente, blanquearon 6-0 a los azules para darle vuelta a la serie.

Durante estos primeros tres partidos, la constante ha sido el pitcheo, mucho más del lado de los Leones. Además, estos sí pudieron despertar en materia ofensiva en el juego tres, algo que todavía no han hecho los Tigres.

Y es que, a pesar de ganar el primer partido, 4-3, el bateo del Licey no se ha dejado sentir contundentemente en la serie final.

En 31.2 entradas, los Tigres han anotado seis carreras en la serie final, cuatro de esas en un partido, y ese total representa sólo la mitad comparado con las que han anotado los Leones. Sólo han tomado cinco boletos, siete menos que el Escogido.

Ahora bien, el problema ofensivo del Licey no es tema de que no están llegando los hits, pues incluso han conectado dos más que el Escogido en la serie, 26 vs. 24. La falla radica en que de esos 26, solo tres han sido extrabases, mientras que promedian 1.71 carreras por cada 9 innings.

Además, los bateadores de los Tigres están fallando los turnos importantes. Sólo batean .158 con corredores en posición anotadora, situación en la que sólo han remolcado tres carreras en 19 oportunidades.

La baja de la ofensiva del Licey es claramente el principal problema en sus primeros tres partidos, pues aunque permitieron seis carreras en ese último enfrentamiento, en los dos juegos previos sólo habían recibido cinco en total.

La falta de poder ha sido perjudicial. Los Tigres fueron el conjunto que más cuadrangulares pegó en la etapa semifinal con 14, sin embargo no ha llegado el primero en esta final. Los bateadores azules lucen débiles frente a lanzadores derechos, y por supuesto, esa ha sido la principal dosis de los Leones. Tan sólo batean .216.

¿Quiénes deben responder?

Es mucho más difícil generar carreras cuando los que están llamados a producir no aportan de la forma esperada:

Emilio Bonifacio apenas batea .154, con un OBP de .214, sin extrabases y un boleto. Sergio Alcántara sólo batea .154, con .200 de OBP, sin extrabases y cuatro ponches recibidos. Troy Johnston exhibe un anímico.143 de promedio, sin extrabases, sin boletos, y cuatro ponches.

El aporte de la cola de la alineación tampoco se ha hecho sentir: Johan Rojas apenas batea .182, sin boletos y cuatro ponches. Francisco Mejía sólo ha pegado dos hits en nueve turnos, ambos sencillos. No ha tomado bases por bolas.

Este viernes, con el importado zurdo Nico Tellache en la lomita, los Tigres buscarán empatar la serie, pero con la temible alineación que presentan los Leones, todo luce indicar que el bateo tendrá que llegar para tener posibilidades reales de llevarse el partido, y la serie.

Habla Gilbert Gómez

El capataz de los Tigres, Gilbert Gómez, indicó finalizado el juego tres, que espera que la ofensiva pueda reaccionar para el próximo encuentro, y enfatizó que el equipo necesita ser más agresivo.

“Tenemos que jugar más duro. Es claro que tenemos que hacer cosas diferentes si no queremos esperar los mismos resultados. Pero estos muchachos ya han estado en esta situación, y yo confío en que este es un grupo especial”, dijo Gómez.