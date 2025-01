Sergio Alcántara tras batazo ganador: “Era la oportunidad de nosotros… no creo que hubiera otra”

Es la décima cuarta entrada del partido, los lanzadores están agotados. La amenaza con bases llenas a favor de los Tigres del Licey. Sergio Alcántara al bate, conecta elevado de sacrificio al territorio del jardín central y Michael de la Cruz anota.

Han pasado cinco horas desde el inicio del partido, los azules se imponen 4-3 a los Leones del Escogido en el inicio de la serie final de la Liga Invernal Dominicana. “Fui a poner la bola para atrás para que la carrera pudiera anotar y gracias a Dios se consiguió”, dijo Alcántara con la satisfacción del deber cumplido.

La noche se tornó desafiante para el torpedero, que no consiguió ligar hits en los cinco turnos previos, además de cometer un error defensivo. Con la posibilidad de definir, no quiso desaprovecharla. “Esa era la oportunidad de nosotros porque no creo que hubiera otra, estábamos saturados con los pitchers, no teníamos”.

Antes del batazo de Alcántara, los Tigres habían utilizado a los 10 lanzadores relevistas en su roster, en una demostración de la profundidad, luego de permitir solo seis imparables.

La victoria les pone en condición favorable de cara al enfrentamiento de este martes, saliendo de visitantes en contra de los Leones que buscan empatar las acciones.

Además del elevado empujador de Alcántara, otros momentos claves en el triunfo de los felinos incluyen:

- Baja de la 4ta entrada. Víctor Mendoza pega triple con línea al jardín derecho. Domingo Leyba anota.

- Baja de la 5ta. Sergio Alcántara batea rodado de out a la primera base. Gustavo Nunez anota y Johan Rojas avanza a la tercera.

- Baja de la 5ta. Harold Ramírez pega sencillo con línea al jardín central. Rojas anota.

De acuerdo con el cronista Kevin Cabral, el partido del lunes es el segundo más largo en la apertura de series finales. El récord bajo esa condición corresponde a Estrellas y Leones, que batallaron 15 entradas en 1967-68.