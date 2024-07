Canó visita al director del INEFI, Alberto Rodríguez

El estelar intermedista dominicano de los Diablos Rojos de México, Robinson Canó, destacó el ciclo de charlas y conferencias que desde el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), un grupo de destacados atletas imparten en los principales centros educativos del país bajo la coordinación del director de ese organismo estatal adscrito al Ministerio de Educación, Alberto Rodríguez Mella, por lo que expresó su interés en llevar este proyecto a las escuelas de su natal provincia San Pedro de Macorís tan pronto finalice la temporada en tierra azteca.

Canó, quien consideró como vital e importante esta iniciativa del INEFI, tanto en el proceso de formación y orientación educativa, como en el aspecto deportivo, manifestó al director ejecutivo de esa entidad, reguladora de la educación física en la República Dominicana, Alberto Rodríguez Mella, su interés en formar parte del conglomerado de atletas estelares de primer nivel que cada semana llevan sus impresiones, experiencias y consejos a los estudiantes de las distintas escuelas y liceos de esta capital y las demás 31 provincias del país.

El sensacional segunda base petromacorisano se unirá al conjunto de deportistas como el campeón olímpico en boxeo, Félix Díaz; los medallistas olímpicos y mundiales, Marileidy Paulino, Luguelin Santos y Luisito Pie; las también atletas olímpicas Bethania De La Cruz y Gina Mambrú (voleibol), Yamilet Peña (gimnasia), María García (judo), los ex miembros de la selección nacional de baloncesto, Alberto Ozuna y José Fortuna, entre otros, que bajo la dirección de Rodríguez Mella orientan a los estudiantes a ser mejores alumnos, mejores ciudadanos, pero también mejores profesionales.

El ex jugador de los Yankees de New York, Marineros de Seattle, Metros de New York y Padres de San Diego en el béisbol de las Grandes Ligas, entiende que con este proyecto de charlas y orientación a los estudiantes, se logra que estos se preparen para la vida, tanto en el ámbito deportivo, como en el plano personal.

En otro orden, el también ocho veces miembro del Juego de Estrellas de las Mayores y capitán de las Estrellas Orientales en la pelota otoño invernal dominicana, respaldó la iniciativa de relanzar la Liga de Verano de Béisbol de la República Dominicana, la cual entiende es una buena oportunidad de trabajo para decenas de peloteros que no accionan en las Grandes Ligas, ni en el continente asiático y que además, se quedarían en su país, cerca de sus familiares.

En torno a este relanzamiento, Alberto Rodríguez Mella, en representación de la Liga de Verano de Béisbol de la RD, se reunió con Gabriel Medina, director de la Liga Mexicana de Béisbol, para coordinar acciones que permitan el fortalecimiento de la entidad quisqueyana en los aspectos de comercialización, mercadeo, técnico, transmisión, entre otros.

Canó, campeón de la Serie Mundial con los Yankees, en el año 2009; 5 veces ganador del premio Bate de Plata en las Mayores; 2 Guantes de Oro, campeón de Home Run Derby de MLB en el 2011, Jugador Más Valioso del Partido de las Estrellas de las Grandes Ligas en el 2017 y 2 veces Jugador del Mes en la Liga Americana, agradeció a los ejecutivos de los Diablos Rojos por el trato recibido en esta primera temporada con ese equipo azteca.

El además campeón del Clásico Mundial de Béisbol con la República Dominicana en el año 2013, tiene actualmente un promedio de bateo de .453, el más alto en la Liga Mexicana de Béisbol, en un total de 59 encuentros con los Diablos Rojos, en los que ha pegado 13 cuadrangulares y ha remolcado 64 carreras, el segundo mejor del circuito.

Rodríguez Mella compartió con el pelotero de 41 años y otros dominicanos que participan en la Liga Mexicana de Béisbol, luego de atender una invitación que le extendiera Canó para visitar el estadio Alfredo Harp Helú de los Diablos Rojos, en esta Ciudad de México.