Ronel Blanco regresa de una suspensión y silencia a los Atléticos

Ronel Blanco mantuvo a raya a Oakland durante siete entradas en su regreso de una suspensión y Kyle Tucker conectó un jonrón de dos carreras para guiar a los Astros de Houston a una victoria de 5-2 sobre los Atléticos el domingo.

“Al igual que él no perdió el ritmo”, dijo el manager Joe Espada sobre Blanco. “Estábamos tratando de ser inteligentes con sus lanzamientos, pero él fue muy eficiente. Estaba golpeando la zona. Sus cosas eran tan buenas. Fue difícil no dejarlo volver a salir y seguir salvando nuestro bullpen. ... Blanco, no puedo hablar lo suficiente de lo bueno que ha sido para nosotros”.

José Altuve agregó un sencillo de dos carreras frente a una multitud anunciada de 10,927 personas para ayudar a los Astros a ganar la serie y mejorar a 18-4 contra los Atléticos en las últimas dos temporadas.

Blanco (5-0) lució fuerte en su regreso de una suspensión de 10 juegos por tener una sustancia extraña en su guante durante una apertura contra Oakland en Houston la semana pasada.

“Realmente no estaba concentrado en eso”, dijo Blanco a través de un intérprete. “Me concentraba principalmente en venir aquí y hacer mi trabajo, intentar hacer mis lanzamientos y tratar de ayudar a mi equipo a ganar”.

Ponchó a cinco de sus primeros ocho bateadores y permitió sólo cuatro hits, incluido un jonrón solitario de Max Schuemann, antes de entregar el juego al bullpen. Houston mejoró a 8-1 en juegos iniciados esta temporada por Blanco, quien ha permitido sólo 33 hits en 54 1/3 entradas.

“Otro comienzo fenomenal”, dijo Espada. “Necesitábamos que él profundizara en el juego y lo hizo. Tenía todos sus lanzamientos funcionando. Increíble cómo golpea su zona. Se mantiene agresivo, induce rodados cuando lo necesita, hace swings y falla. Simplemente una actuación muy sólida”.

Shea Langeliers añadió un jonrón solitario en la novena entrada para Oakland contra Josh Hader.

El abridor de Oakland, Aaron Brooks (0-2), esquivó los problemas en las primeras tres entradas, provocando roletazos para doble play en la primera y segunda y luego ponchando a Alex Bregman para dejar las bases llenas en la tercera.

Brooks parecía estar en camino de trabajar en la cuarta permitiendo solo una carrera antes de que un par de errores de Schuemann en el campocorto condujeran a una gran entrada para Houston.

Schuemann falló un rodado con dos outs de Mauricio Dubón por un error y luego lo lanzó salvajemente a la segunda base para su segundo error en la jugada, permitiendo a los corredores avanzar a segunda y tercera.

Altuve siguió con un sencillo de dos carreras y Tucker luego conectó su 18vo jonrón para darle a los Astros una ventaja de 5-0.

"Después de que ocurra esa jugada, te gustaría poder sacar el siguiente out", dijo el manager Mark Kotsay. "De alguna manera dejamos que el juego se nos escapara".