David Ortiz se siente feliz por honrado nuevamente en Nueva York

El miembro del Salón de la Fama David Ortiz está comprometido con su trabajo posterior a su carrera como si estuviera bateando durante sus días como jugador.

Fue honrado frente al Senado estatal de Nueva York la semana pasada con el equipo que ayuda a dirigir: el Fondo para Niños David Ortiz.

La ex estrella de los Medias Rojas, tres veces campeón de la Serie Mundial que frustró a los fanáticos de los Yankees durante su carrera, fue reconocida por su prolífica carrera y su trabajo filantrópico.

Mientras los Medias Rojas celebraban el vigésimo aniversario del club que puso fin a una sequía de campeonatos de 86 años, el hombre conocido como “Big Papi” se encontró al frente y al centro en territorio de los Yankees, el equipo de Boston se recuperó de un déficit de 0-3 en el American. Serie de Campeonato de Liga antes de ganar la Serie Mundial de 2004.

¿Podría haberse imaginado alguna vez ser homenajeado en Nueva York durante sus días como jugador?

“En aquel entonces, no”, dijo Big Papi antes de soltar una carcajada.

“Muy agradecido y humildemente recibí el reconocimiento en nombre de ellos”, dijo el lunes en una entrevista con The Associated Press en su torneo anual de golf. “Fue un honor. Sin embargo, lo último que se te ocurriría es que eso suceda”.

La organización sin fines de lucro de Ortiz brinda servicios de atención cardíaca a niños en la República Dominicana y Nueva Inglaterra que de otra manera no podrían pagarlos. Desde su creación, ha ayudado a más de 16 000 niños y ha realizado cirugías cardíacas que han salvado vidas a más de 1500.

“No reconocieron lo bueno que era solo como jugador, reconocieron las cosas buenas que traté de lograr como ser humano, no como jugador de béisbol”, dijo.

Al igual que jugar en las grandes ligas, sabe que ser parte de una fundación requiere el compromiso no sólo de aquellos que le dan nombre, sino también de un equipo fuerte.

"Las bases para las celebridades desaparecen más rápido que nunca porque yo diría que las cosas quedan fuera de lugar", dijo. “No puedo dirigir una fundación. Necesitas un equipo, un equipo profesional. Nunca escuchas: 'Yo, yo, yo'. No no no. Soy una parte de lo que tenemos aquí. Sin ellos duraría dos años y desaparecería”.

Ortiz es un gran admirador de los Boston Celtics y está muy entusiasmado con su actual carrera en los playoffs. Sabe que pronto podría revivir una divertida rivalidad con el ex Yankee Alex Rodríguez, copropietario de los Minnesota Timberwolves, en las finales de la NBA.

"A-Rod sabe lo que viene", dijo Ortiz, rompiendo a reír. “Vamos a gritarles. Estaba muy feliz por él. Eso es lo suyo ahora mismo. Está muy metido en eso. Llegó como propietario y, quiero decir, cuando nos reunimos, le interesa mucho”.

La pareja trabaja junta en un programa de televisión nacional de béisbol previo y posterior al juego junto con el ex compañero de equipo de Rodríguez y miembro del Salón de la Fama Derek Jeter.

“Esos son mis muchachos; 100% adentro”, dijo Ortiz sobre los Celtics. “Eso es lo mío. Si no veo béisbol, sigo el baloncesto a lo grande. Ojalá cuando llegue el momento los muchachos sigan haciendo lo suyo porque yo los estaré animando”.

En cuanto a poner fin a la sequía de Boston hace 20 años, Ortiz recordó los momentos en los que fue eliminado en los Juegos 4 y 5 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana y cómo la leyenda del “Big Papi” comenzó temprano en su carrera.

“Recuerdo haber visto un clip de David Justice, un ex jugador de béisbol, que decía que un turno al bate puede cambiar el impulso, puede cambiar la mentalidad de las personas, puede cambiar tu carrera, puede cambiar cómo puede ser todo. … Sé que fue más de un turno al bate, pero un turno al bate y despegó”.