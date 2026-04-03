Luka Doncic se perderá el resto de la temporada regular de Los Angeles Lakers debido a una distensión de grado 2 en el tendón de la corva izquierdo, anunció el equipo el viernes.

Doncic es el máximo anotador de la NBA y la fuerza impulsora detrás del ascenso de los Lakers al tercer puesto en la clasificación de la Conferencia Oeste, pero se lesionó la pierna durante la contundente derrota de Los Ángeles en Oklahoma City el jueves. Una resonancia magnética reveló la gravedad de la lesión.

A los Lakers (50-27), campeones de la División del Pacífico, les quedan solo cinco partidos antes de los playoffs, comenzando el domingo en Dallas.

Las distensiones de grado 2 en los isquiotibiales a veces requieren varias semanas de recuperación, pero Doncic ya tiene experiencia con este tipo de lesiones. Se perdió cuatro partidos justo antes del receso del Juego de Estrellas por otra distensión en el isquiotibial izquierdo , pero regresó a la alineación después del receso.

Doncic está registrando números espectaculares en su primera temporada completa con los Lakers, quienes adquirieron a la superestrella eslovena de los Mavericks la temporada pasada. Promedia 33.5 puntos, 8.3 asistencias y 7.7 rebotes por partido para Los Ángeles, y fue nombrado jugador del mes de marzo de la Conferencia Oeste de la NBA después de acumular 13 actuaciones consecutivas de 30 puntos o más, incluyendo siete partidos de 40 puntos, una exhibición de 51 puntos contra Chicago y una clase magistral de 60 puntos en Miami .

Doncic anotó la impresionante cifra de 600 puntos en marzo, convirtiéndose en el décimo jugador en la historia de la NBA en alcanzar esa marca en un solo mes. Si bien LeBron James y Austin Reaves también tuvieron un buen desempeño en la recta final, los Lakers dependen completamente de Doncic, quien anotó o asistió en el 58% de sus puntos totales en marzo.

Es casi seguro que Doncic ganará su segundo título de máximo anotador de la NBA, pero solo ha jugado 64 partidos esta temporada, lo que significa que terminará a un partido del umbral de 65 partidos para ser elegible para los premios más importantes de la postemporada de la NBA.

Era casi seguro que sería seleccionado para el equipo All-NBA, e incluso había estado haciendo una última oportunidad para ser considerado para el premio MVP con su juego sobresaliente en la recta final.