Yaxel Lendeborg y Michigan al Final Four de la NCAA

Luego de su triunfo de este domingo, Yaxel Lendeborg engrosará la lista de los jugadores dominicanos que han visto acción en el famoso Final Four, las semifinales de la llamada Locura de Marzo que producen los finalistas en el torneo de la NCAA.

Lendeborg tuvo 27 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias en la victoria 95-62 sobre Tennessee en el United Center, de Chicago, en la etapa denominada “Elite Eight”.

Lendeborg y los Wolverines de Miichigan chocarán con Arizona el sábado. En la otra semifinal chocarán Illinois –con el asistente dominicano Orlando Antigua- y UConn.

Los ganadores se enfrentarán el lunes en el partido por el campeonato en el Lucas Oil Stadium de la ciudad de Indianápolis.

José Vargas con Louisiana St. avanzó a la semifinal en 1986 y perdió ante el eventual campeón, Louisville. Vio acción en seis minutos sin nada más.

En 1996, Carmelo Travieso, con nacionalidad deportiva de Puerto Rico, jugó con UMass y anotó 10 contra Kentucky y Rigoberto Nuñez, guard que trascendió poco, jugó un minuto.

Charlie Villanueva con UConn en 2004 aportó 8 puntos, 6 rebotes y 2 bloqueos en 14 minutos en una victoria contra Duke 79-78.

Francisco García, en 2005, fue el primer dominicano quinteto con Louisville contra Illinois. Se fue con 4 puntos, 2 asistencias, 1 rebote, 1 robo y 1 bloqueo en 32 minutos de una derrota 72-57.

Al Horford dos veces ayudó a Florida a ganar el campeonato. En 2006 derrotó el Final Four a George Mason por 73-58 con 6 puntos, 13 rebotes y 4 asistencias de Horford. En 2007 en la semifinal despachó a UCLA 76-66 con 9 puntos, 17 rebotes y 3 asistencias de Al.

En 2009, Antonio Peña jugó 8 minutos, falló un lance de campo, atrapó tres rebotes, bloqueó un lance y cometió dos faltas en la derrota de Villanova 83-69 ante North Carolina.

En 2011, Eloy Vargas con Kentucky tuvo 5 rebotes y falló un lance en el revés 56-55 ante Connecticut en la semifinal. En el 2012 no jugó en el triunfo 69-61 sobre Louisville en la semifinal.

En 2013, Jon Horford tuvo dos rebotes en 5 minutos para Michigan que perdió 82-76 ante Louisville.

Karl-Anthony Towns (2015) se fue con 16 puntos y 9 rebotes con Kentucky en un revés 71-64 frente a Wisconsin.

En 2018, Marques Townes acabó con ocho tantos y siete rebotes en la derrota de Loyola 69-57 ante Michigan.

Brandone Francis (2019) lideró a Texas Tech con 17 puntos y cuatro rebotes en un revés 85-77 contra Virginia.

El año pasado, Chad Baker-Mazara encabezó a Auburn con 18 tantos, además de 4 triples, 4 robos de balón y dos asistencias en un revés con pizarra de 79-73 ante Florida.