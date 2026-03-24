Karl-Anthony Towns recibe el premio Bob Lanier de asistencia comunitaria

La Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA) anunciaron hoy a Karl-Anthony Towns, centro de los New York Knicks y vicepresidente de la NBPA, como el ganador del Premio Bob Lanier a la Asistencia Comunitaria de la NBA para febrero.

Towns está siendo reconocido por su impacto en la comunidad, incluyendo liderar una campaña de abrigos digitales para apoyar a familias locales necesitadas, invertir en iniciativas de desarrollo juvenil en la República Dominicana y actuar como defensor constante de la justicia social y de las comunidades desfavorecidas.

En honor a sus esfuerzos, la NBA y la Fundación NBPA donarán 20 mil dólares al Centro de Desarrollo Femenino Dominicano.

Este invierno, Towns organizó una campaña de recogida digital de abrigos para proporcionar a familias necesitadas en todo Nueva York. En colaboración con Operation Warm, Towns donó 500 abrigos valorados en 12.500 dólares, con otros 162 abrigos aportados a través de su colaboración con Target.

Todos los abrigos fueron donados a la Garden of Dreams Foundation, socio de la SCO Family of Services. Antes del partido de los Knicks el 10 de febrero, Towns se reunió con jóvenes de SCO Family of Services que recibieron los abrigos a principios de año, reforzando aún más su enfoque práctico en la participación comunitaria.

Más allá de su trabajo en Nueva York, Towns ha seguido demostrando un profundo compromiso con el desarrollo juvenil global y su herencia dominicana. Towns desempeñó un papel principal en la consecución de una inversión de 3 millones de dólares para una instalación de baloncesto de última generación en la República Dominicana, en colaboración con Go Ministries, para ofrecer entrenamiento y oportunidades recreativas a jóvenes atletas de toda la región.

En 2024, prometió un millón de dólares para ayudar a iniciar la construcción de la instalación, y antes de la actual temporada de la NBA, Towns viajó a la República Dominicana, donde se reunió con el presidente Luis Abinader para recaudar 2 millones adicionales de dólares en contribuciones para la instalación.

Towns también ha permanecido como líder activo y embajador de iniciativas de justicia social. Es un miembro comprometido de la junta directiva de la National Basketball Social Justice Coalition (NBSJC) y ha desempeñado un papel destacado en la campaña NBA/NBPA Pioneers 2025-2026 – homenaje a los primeros jugadores negros de la NBA – que incluye al exjugador de los New York Knicks Nathaniel "Sweetwater" Clifton.

Como parte de su compromiso, Towns contribuyó a contenido narrativo digital que destacaba el legado de los pioneros de la NBA y participó en una reunión especial con un galardonado con el Sweetwater Clifton City Spirit Award de los Knicks.

"Devolver algo a la comunidad es muy importante para mí y asociarme con el Centro de Desarrollo de la Mujer Dominicana en la ciudad de Nueva York proporcionará guarderías para madres y niños, así como apoyo en salud mental y sanidad para las nuevas madres y sus hijos", dijo Towns. "Estoy increíblemente agradecido de recibir este premio".

Además, durante un viaje por carretera en diciembre, Towns organizó un evento comunitario especial en Minnesota, organizando una proyección privada de una película para más de 100 jóvenes de HopeKids, una organización que apoya a familias con niños que enfrentan cáncer y otras condiciones médicas potencialmente mortales. El evento subrayó el compromiso continuo de Towns con mantener relaciones significativas en las comunidades en las que ha jugado a lo largo de su carrera.

Este es el segundo Community Assist Award en la carrera de Towns, habiendo recibido el honor anteriormente en noviembre de 2021. Towns también fue nombrado Campeón de Justicia Social Kareem Abdul-Jabbar en 2024. El Premio NBA Cares Bob Lanier Community Assist rinde homenaje a la leyenda de la NBA y miembro del Salón de la Fama Bob Lanier, ejecutivo de la NBA y embajador de NBA Cares durante más de 30 años. Tuvo una enorme influencia en la familia de la NBA y en los jóvenes de todo el mundo, viajando por el mundo para enseñar los valores del juego y teniendo un impacto positivo gracias a su amabilidad y generosidad.