Chad Baker-Mazara abandona el programa de baloncesto masculino de la USC

El alero del equipo masculino de baloncesto de la USC, el dominicano Chad Baker-Mazara, ya no forma parte del programa, anunció la universidad el domingo.

Baker-Mazara, máximo anotador de los Trojans esta temporada, jugó su último partido con la USC el sábado, cuando el equipo perdió contra el equipo número 12, Nebraska.

Su baja del programa se debió, según se informó, a múltiples problemas, en lugar de a un solo incidente.

Perder a Baker-Mazara en este punto de la temporada es una desventaja significativa para los Trojans, que todavía están luchando por su primera oferta para el Torneo de la NCAA desde 2023.

USC ha perdido cinco juegos seguidos y solo tiene dos juegos más de temporada regular para asegurar un lugar en el Torneo de la NCAA.

Baker-Mazara, un estudiante de posgrado de 26 años que se transfirió a la USC desde Auburn esta temporada, promedió 18.5 puntos por partido, la mejor marca del equipo, y un 38% de acierto en triples, la mejor marca del equipo. Ayudó a Auburn a alcanzar la Final Four la temporada pasada antes de unirse a la USC.

Después de que la estrella de la USC, Rodney Rice, sufriera una lesión de hombro que le puso fin a la temporada a finales de noviembre, Baker-Mazara dio un paso al frente en el ataque de los Trojans.

Ahora, la USC tendrá que terminar la temporada sin Rice ni Baker-Mazara en la cancha.