Los Pistons de Cunningham le dan otra paliza a los Knicks en regreso de NBA

Con 42 puntos de Cade Cunningham, los Detroit Pistons retomaron este jueves la acción en la NBA con otro intimidante triunfo por 126-111 sobre los New York Knicks, con el que mantienen el liderato general.

jefes del este

Una semana atrás, los Pistons se fueron a descansar con el mejor registro de la NBA y este jueves ratificaron su dominio al asaltar el emblemático Madison Square Garden de Nueva York.

Con esta victoria por 15 puntos, Detroit se ha impuesto con rotundidad en los tres duelos de la temporada con los Knicks, que eran los favoritos para mandar en la Conferencia Este al inicio de campaña.

Cade Cunningham, ganador del All Star Game el domingo con un combinado de jóvenes figuras, ofreció otro recital con 42 puntos, 8 rebotes y 13 asistencias.

El base, que empieza a entrar en las conversaciones para el premio al Jugador Más Valioso (MVP), dirige con maestría a un equipo que suma 41 victorias y 13 derrotas, un balance impensado antes de comenzar el curso.

Sin ganar unos playoffs desde 2008, los Pistons rompieron el año pasado con un lustro de ausencias de las eliminatorias de postemporada, para caer a la primera precisamente ante los Knicks.

Este jueves el equipo neoyorquino, tercero del Este (35-21), fue incapaz de aprovechar la baja por sanción de los dos pívots de Detroit, Jalen Duren e Isaiah Stewart

Karl-Anthony Towns finalizó con 21 puntos y 11 rebotes y el base Jalen Brunson llegó a 33 puntos y 8 asistencias para unos Knicks a quienes les falló la inspiración desde la línea exterior, con sólo 8 triples convertidos de 35 intentos.

cleveland no pierde con harden

Los Cleveland Cavaliers se deshicieron sin problemas de los Brooklyn Nets por 112-84 y siguen reforzando su candidatura en el Este gracias a la llegada de James Harden.

Con la Barba, intercambiado dos semanas atrás con los Clippers a cambio de Darius Garland, los Cavs no conocen la derrota en los últimos cuatro partidos.

En total, Cleveland ha ganado 11 de sus últimos 12 partidos para escalar hasta el cuarto lugar del Este (35-21).

Este jueves Harden firmó 16 puntos, con una efectividad de 6-8 en tiros de campo, además de 3 triples y 9 asistencias ante los débiles Nets que dirige el español Jordi Fernández, antepenúltimos del Este (15-39).

Donovan Mitchell (17 puntos) y Evan Mobley, que regresaba tras lesión, sólo tuvieron que estar en pista 21 y 19 minutos, respectivamente.

lamelo juega tras accidente

En Charlotte, los Houston Rockets derrotaron por 105-101 a los Hornets, que alinearon de titular a su figura LaMelo Ball un día después de que protagonizara un accidente vial.

Según vídeos difundidos en la prensa local, el talentoso base chocó contra otro vehículo en una intersección y, tras bajar de su lujosa camioneta, se subió a otro auto para marcharse del lugar.

"Afortunadamente, todo el mundo está bien, así que gracias a Dios", dijo Ball sobre el incidente tras el partido, en el que anotó 11 puntos en 31 minutos.

Kevin Durant, con 35 puntos, comandó el triunfo de los Rockets.

En San Francisco, Jaylen Brown totalizó 23 puntos, 15 rebotes y 13 asistencias para su tercer triple-doble de la temporada, y los Celtics de Boston arrollaron el jueves 121-110 a unos Warriors de Golden State carentes de Stephen Curry.

Payton Pritchard sumó 26 puntos y Sam Hauser anotó 16 para ayudar a que Boston ganara por séptima vez en ocho partidos y arruinara el debut con Golden State del ex Celtic Kristaps Porzingis.

Brown, el máximo anotador de la Conferencia Este antes del receso del Juego de Estrellas, igualó la cifra máxima de su carrera en rebotes, todos en el lado defensivo. Sus 13 asistencias son la mejor marca de su carrera.

Fue el quinto triple-doble en la carrera del astro.

Porzingis disputó 99 partidos en dos temporadas en Boston y ganó un campeonato antes de ser traspasado a Atlanta durante el verano. Los Warriors lo adquirieron de los Hawks en la fecha límite de canjes, pero el pívot había estado lidiando con una lesión en el tendón de Aquiles izquierdo.

Los Warriors jugaron sin Curry, dos veces Jugador Más Valioso de la NBA, quien está fuera por una lesión de rodilla. Golden State tiene marca de 6-11 esta temporada cuando Curry no juega.

De'Anthony Melton lideró a los Warriors con 18 puntos, Gui Santos y Will Richard aportaron 17 cada uno. El dominicano Al Horford aportó cinco puntos, ocho rebotes y cuatro asistencias en 28 minutos de acción.

En Inglewood, Bennedict Mathurin anotó 38 puntos al debutar como local con Los Ángeles y los Clippers contuvieron a los Nuggets de Denver para superarlos el jueves por 115-114.

Jamal Murray, de Denver, tuvo la oportunidad de empatar con tres tiros libres cuando quedaban 0,9 segundos, tras una falta de Derrick Jones Jr. Murray encestó los dos primeros antes de fallar el tercero, y el tiempo se agotó durante el rebote.

Kawhi Leonard sumó 23 puntos y Jones aportó 22 para ayudar a que los Clippers mejoraran a 21-7 desde el 20 de diciembre. Ambos equipos venían del receso del Juego de Estrellas.

Mathurin, adquirido desde Indiana en la fecha límite de traspasos, acertó 12 de 22 tiros de campo, mientras que Leonard se fue de 18-8 y anotó al menos 20 puntos por 34º partido consecutivo.

Nikola Jokic contabilizó 22 puntos y 17 rebotes por Denver. Murray anotó 20 puntos, Bruce Brown consiguió 19, mientras que Cam Johnson y Julian Strawther agregaron 18 cada uno.

En Sacramento, Paolo Banchero anotó 30 puntos y el Magic de Orlando apaleó el jueves 131-94 a los Kings de Sacramento, quienes impusieron un récord indeseable de la franquicia al sufrir su 15ª derrota consecutiva.

Orlando estableció un récord del equipo con 27 triples en 51 intentos. Banchero encestó 5 de 7 desde la línea de 3 puntos y sumó seis asistencias y cinco rebotes en el inicio de una gira de cuatro visitas.

Los Kings rompieron el récord de ineficacia un día después de que el pívot estelar Domantas Sabonis y el escolta Zach LaVine se sometieron a cirugías que pusieron fin a su temporada. La franquicia tuvo rachas de 14 derrotas seguidas en 1959-60 y 1971-72 cuando jugaba como los Royals de Cincinnati.

El récord de derrotas consecutivas en la NBA es de 28, establecido por Filadelfia entre las temporadas 2014-15 y 2015-16 e igualado por Detroit en 2023-24.

Los Kings, el peor conjunto de la NBA, tienen marca de 12-45, con una gira de cinco partidos a continuación. Sacramento no ha ganado desde el 16 de enero, cuando venció a Washington en casa para su mejor racha de la temporada, con cuatro victorias seguidas.

Orlando superó el récord de triples del equipo de 25, establecido el 3 de enero de 2004 en Sacramento, durante una derrota 138-135 en doble prórroga.

Anthony Black añadió 20 puntos para Orlando. Desmond Bane anotó 17, Jett Howard 16 y Jevon Carter 14. Séptimo en el Este, el Magic mejoró a 29-25.

En Austin, Stephon Castle anotó 20 puntos, Victor Wembanyama sumó 17 y los Spurs de San Antonio arrollaron el jueves 121-94 a los mermados Suns de Phoenix para lograr su séptima victoria consecutiva.

San Antonio también enfrentará a Sacramento el sábado en Austin, una ciudad que los Spurs consideran parte de una megaregión que han cultivado durante años.

Castle encestó 8 de 11 tiros de campo y aportó cuatro asistencias y tres robos en 21 minutos. Wembanyama capturó 11 rebotes y puso cinco tapas durante su actuación de 25 minutos. De’Aaron Fox agregó 15 puntos y ocho asistencias en 22 minutos.

Los Spurs recibieron grandes aportes de los suplentes Dylan Harper (17 puntos) y Luke Kornet (10 puntos, nueve rebotes).

Jalen Green, que disputó apenas su octavo partido de una campaña marcada por las lesiones, lideró a Phoenix con 26 puntos. Mark Williams terminó con 11 tantos y 10 rebotes.

En Chicago, Brandon Ingram anotó 31 puntos y los Raptors de Toronto regresaron el jueves del receso del Juego de Estrellas con un triunfo de 110-101 sobre los Bulls de Chicago.

El entrenador de Chicago, Billy Donovan, estuvo ausente tras la muerte de su padre, ocurrida el sábado. El asistente Wes Unseld Jr. dirigió a los Bulls.

Chicago ha perdido siete compromisos seguidos y también cayó ante los Raptors hace dos semanas en Toronto.

Quinto en el Este, Toronto ganó por octava vez en 12 partidos para mejorar a 33-23. Ingram también sumó ocho rebotes y seis asistencias.

Scottie Barnes, Immanuel Quickley y Ja’Kobe Walter aportaron 14 puntos cada uno, y RJ Barrett añadió 13.

Después de que Anfernee Simons encestó un triple para culminar una racha de 7-0 y acercar a Chicago a 103-101 con 2:12 minutos por jugar, Collin Murray-Boyles completó una jugada de tres puntos con 1:18 restante e Ingram metió un tiro de 17 pies con 36 segundos por disputarse para poner el marcador 108-101.

Simons lideró a Chicago con 20 puntos en su quinto partido desde que llegó procedente de Boston en un canje. Isaac Okoro agregó 16.

En Filadelfia, Jalen Johnson anotó 32 puntos y capturó 10 rebotes, mientras que CJ McCollum sumó 23 unidades para que los Hawks de Atlanta doblegaran el jueves 117-107 a los 76ers de Filadelfia, en el primer duelo de ambos conjuntos tras la pausa del Juego de Estrellas.

Dyson Daniels terminó con 15 puntos y Nickeil Alexander-Walker anotó 14, en tanto que Zaccharie Risacher y Jock Landale aportaron 10 cada uno. Los Hawks cortaron una racha de tres derrotas con su tercer triunfo sobre Filadelfia esta temporada.

Tyrese Maxey anotó 28 puntos y VJ Edgecombe, el Más Valioso del Juego de Estrellas en Ascenso, agregó 20 por los Sixers, que no contaron con el pívot Joel Embiid, debido a molestias en la espinilla derecha.

Kelly Oubre Jr. anotó 17 puntos y Quentin Grimes consiguió 10 de sus 14 unidades en la primera mitad por Filadelfia. Andre Drummond contribuyó con 10 puntos y 14 rebotes, pero los Sixers perdieron por tercera vez consecutiva y por cuarta ocasión en cinco partidos.

En Washington, Bub Carrington y Anthony Gill anotaron 13 puntos cada uno y ayudaron a impulsar una decisiva racha en el cuarto periodo por los Wizards de Washington, quienes resistieron apenas para derrotar el jueves 112-105 a los Pacers de Indiana.

Kadary Richmond y Jaden Hardy también sumaron 13 puntos cada uno por Washington, que cortó una racha de tres derrotas en un día en que anunció que Trae Young aún está, como mínimo, a una semana de su debut con el equipo.

Bilal Coulibaly y Tristan Vukcevic anotaron 12 puntos cada uno en el primero de una serie de dos partidos consecutivos contra el mismo rival.

Jarace Walker anotó 19 puntos y capturó 13 rebotes por los Pacers, que cayeron a 2-3 durante una gira de seis partidos como visitantes —la más larga de la temporada— que abarcó el receso del Juego de Estrellas.

Taelon Peter agregó 16 puntos pero Indiana quedó un partido por detrás de Washington en el fondo de la clasificación de la Conferencia Este. Jay Huff y Ben Sheppard anotaron 15 cada uno.