Keshad Johnson del Heat se eleva para conquistar el duelo de volcadas de la NBA

Keshad Johnson del Heat de Miami ganó el concurso de volcadas en la actividad sabatina previa al Juego de Estrellas de la NBA, pese a las puntuaciones perfectas del novato de San Antonio Carter Bryant en su primera ejecución de la ronda final.

Para su clavada final, Johnson comenzó detrás de la mesa de los jueces, despegó desde la línea de tiros libres y machacó con un movimiento de molino a una mano. Su primera volcada obtuvo una evaluación ligeramente más alta por un movimiento del balón entre las piernas.

Bryant obtuvo la puntuación más notable del concurso por su primer mate en la final. Botó el balón delante de él, lo atrapó entre las piernas y clavó con la mano derecha, recibiendo calificaciones perfectas de 50,0 de los cinco jueces.

Pero Bryant tuvo problemas en su segunda volcada. Falló sus dos primeros intentos, haciendo una pausa para hablar con Vince Carter entre uno y otro. Intentó botar el balón contra el tablero y rematar en reversa.

Sin embargo, el balón dio vueltas por el aro y se salió. Bryant se conformó con una clavada menos vistosa pero exitosa en su tercer y último intento.

No fue suficiente, dándole a la NBA un nuevo campeón de volcadas: Johnson, quien recibió el trofeo del miembro del Salón de la Fama Julius Erving después de estrechar la mano de todos los jueces.

“A todos los niños allá afuera, sigan soñando, cualquier cosa puede pasar”, dijo Johnson. “Yo solo vine aquí y se lo mostré a la gente”.