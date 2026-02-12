Plaza Valerio, liderado por Juan Miguel Suero, impone su dominio y vence al Cupes

El Club Fernando Valerio (Plaza) reafirmó su poderío en la versión 46 del Torneo de Baloncesto Superior de Santiago al derrotar 85-77 al Club Los Pepines (Cupes), en la continuación del Torneo de Baloncesto Superior de Santiago.

Plaza lideró durante 37:16 minutos del partido y construyó una ventaja máxima de 17 puntos, marcando el ritmo desde el primer cuarto para encaminar una victoria trabajada ante un Cupes que reaccionó en el segundo parcial, pero no pudo completar la remontada .

El conjunto rojo fue más efectivo en momentos claves, lanzando para 43.1% de campo (31/72) y dominando los rebotes 38-36, además de generar 20 puntos tras pérdidas del rival. Cupes, aunque tiró mejor porcentaje de campo (45.8%), no logró sostener el control en los minutos finales, y perdieron 22 balones, pese a ganar la batalla de asistencias 18-15 .

Por Plaza Valerio, Juan Miguel Suero fue la gran figura del encuentro con 30 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias, lanzando 10/22 de campo y 7/8 desde la línea de tiros libres, le respaldó el capitán Oliver García, quien aportó 17 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias, siendo determinante en la ofensiva, en la pintura, Frankyn Batista impuso presencia con 11 puntos, 9 rebotes y 2 asistencias, dominando los tableros defensivos, Raymer Santana contribuyó con 11 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias, y Emmanuel Omogbo sumó 10 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias, brindando intensidad defensiva y minutos de calidad desde la rotación.

Por Cupes, Emmanuel Egbuta encabezó la ofensiva con 15 puntos y 6 rebotes, siendo el hombre más consistente en la zona pintada, Gelvis Solano terminó con 14 puntos, 10 asistencias y 1 rebote, y ocho balones perdidos firmando un doble-doble, Luis Martínez agregó 12 puntos y 4 rebotes, manteniendo a su equipo en competencia durante la segunda mitad, el capitán Jeffry Arias registró 10 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias, mostrando liderazgo en cancha y Anthony Lawrence, con 8 puntos, 7 rebotes y 1 asistencia.

El Plaza impuso su ritmo desde el salto inicial y dominó con autoridad el primer parcial al imponerse 23-8 sobre Cupes, apoyado en una intensa defensa y un letal juego en transición. Plaza lideró durante 8:39 del cuarto, alcanzando una ventaja máxima de 15 puntos y registrando una racha de 10 tantos consecutivos, además de castigar con 14 puntos de contraataque y 9 puntos tras pérdidas del rival.

En el segundo parcial, Cupes impuso su ritmo ofensivo y cambió la historia del encuentro con un contundente 28-17, apoyado en una altísima efectividad de campo (11/17 para 64.7%) y dominio en la pintura con 14 puntos, además de 13 en contraataque, a pesar de esa reacción, Plaza Valerio se fue al descanso con ventaja de 40-36 sobre Cupes.

Con este resultado, Plaza consolida su posición en la tabla con 4-3, mientras Cupes ahora con récords de 5-3 y su segunda derrota al hilo, deberá ajustar en defensa y cierre de partidos en la recta final de la serie regular del “Mejor Torneo del País”.

evans juega tras tragedia familiar

En un momento cargado de emoción previo al partido, el director ejecutivo de la ABASACA, Robinson Aracena, informó que el jugador del Club Domingo Paulino (CDP), Jawun Evans, recibió la devastadora noticia del asesinato de su hermano, Brando Davis, en Estados Unidos, justo después de haber llegado a la República Dominicana para integrarse al equipo.

La versión 46 del Torneo Superior de Santiago continúa el próximo martes 17 la cartelera promete otra noche vibrante en la Gran Arena del Cibao, cuando a primera hora se enfrenten Cupes y Pueblo Nuevo en un duelo clave para las aspiraciones de ambos conjuntos, mientras que en el cierre de la doble jornada Sameji chocará ante Plaza Valerio, en un partido que también podría tener impacto directo en la tabla de posiciones y el camino hacia la clasificación de los del Plaza.