Knicks aplastan a Sixers en la noche de los ocho triples de José Alvarado

Recién traspasado a su natal Nueva York, el puertorriqueño-estadounidense José Alvarado fue protagonista este miércoles de la paliza 138-89 de los Knicks a los Philadelphia 76ers con 26 puntos y 8 triples.

Los New York Knicks llegaron a la pausa del All Star Game con una inyección de confianza al barrer a los Sixers en Filadelfia por 49 puntos.

Los locales tenían las bajas de Joel Embiid, por molestias de rodilla, y del sancionado Paul George. La nueva estrella de los Sixers, Tyrese Maxey, logró 32 puntos pero el resto del equipo fue sobrepasado por unos sólidos Knicks que dominaban 72-42 al descanso.

Mikal Bridges y Karl-Anthony Towns (11 rebotes) sumaron 22 y 21 puntos pero la gran aparición de la noche fue José Alvarado desde el banquillo.

El escolta, nacido en Nueva York pero internacional con la selección de Puerto Rico, jugaba su tercer partido con el uniforme de los Knicks desde que fue traspasado este mes por los New Orleans Pelicans.

Alvarado firmó uno de los mejores partidos en ambos lados de la cancha, con 26 puntos (8-13 en tiros de campo), 4 asistencias y 8 triples en ataque y 5 robos en defensa, todo ello en sólo 19 minutos en pista.

Los Knicks se mantienen en el tercer lugar de la Conferencia Este, con un registro de 35 victorias y 20 derrotas, a 0,5 triunfos de los Boston Celtics, que vencieron 124-105 a los Chicago Bulls con 24 puntos de Jaylen Brown.

merrill se viste de harden

En su segundo triunfo seguido con James Harden, los Cleveland Cavaliers se deshicieron de los Washington Wizards por un cómodo 138-113.

Los Cavs siguen invictos con La Barba, fichado este mes desde los Clippers, aunque el miércoles fue Sam Merrill quien emuló a su ilustre nuevo compañero.

El escolta logró 32 puntos, la mayor marca de sus seis años en la liga, en 25 minutos casi infalibles en pista, con 11-12 en tiros de campo y 9-10 en triples.

Al descanso el escolta ya sumaba 26 puntos con una inmaculada racha de 7 triples sin fallo.

Harden, que brilló en su debut del lunes con 22 puntos ante los Nuggets, se quedó el miércoles en 13 unidades con 11 asistencias, mientras Donovan Mitchell llegó a los 30 puntos.

Aunque sigue cuarto del Este (34-21), Cleveland acumula 10 victorias en sus últimos 11 partidos y sus opciones para playoffs parecen más reforzadas con el aterrizaje de Harden.

pistons y hornets ganan tras su batalla

En otros escenarios, los Detroit Pistons y los Charlotte Hornets se anotaron triunfos en su vuelta a la acción tras la batalla campal que protagonizaron el lunes.

En la mañana del miércoles, la NBA anunció suspensiones para los cuatro jugadores expulsados en la pelea desatada durante el tercer cuarto de la victoria de los Pistons en Charlotte.

Por Detroit, los pívots Isaiah Stewart y Jalen Duren recibieron siete y dos partidos de sanción, respectivamente. Moussa Diabaté y Miles Bridges, de los Hornets, fueron castigados con cuatro partidos de suspensión cada uno.

Todos estos jugadores empezaron a cumplir sus sanciones el miércoles.

Aunque le faltaban sus dos referentes interiores, los Pistons vencieron 113-95 a domicilio a los Toronto Raptors con 28 puntos y 9 asistencias de su líder, Cade Cunningham.

Brandon Ingram, sustituto del lesionado Stephen Curry en el Juego de las Estrellas, se quedó en 13 puntos para Toronto.

Los Pistons reforzaron así su liderato del Este alcanzando las 40 victorias, por 13 derrotas.

En Charlotte, los Hornets derrotaron 107-104 a los Atlanta Hawks y retomaron su senda ganadora, con 10 triunfos en los últimos 11 partidos.

Brandon Miller anotó 31 puntos y capturó nueve rebotes, LaMelo Ball encestó siete triples en una noche de miércoles en la que sumó 24 puntos.

Kon Knueppel agregó 18 puntos con cuatro triples, y Miller metió cinco triples por los Hornets, que atinaron 19 de 51 disparos desde más allá del arco para su décima victoria en 11 partidos.

Dyson Daniels anotó 21 puntos por Atlanta. Jalen Johnson aportó 19 unidades, 13 rebotes y nueve asistencias.

En Boston, Payton Pritchard anotó 26 puntos y los Celtics de Boston arrollaron el miércoles 124-105 a los Bulls de Chicago en el último partido para ambos equipos antes del receso del Juego de Estrellas.

Jaylen Brown sumó 24 puntos. mientras que Nikola Vucevic terminó con 19 unidades y 11 rebotes por los Celtics, que han ganado seis de sus últimos siete partidos.

Los Celtics llegaron al descanso con una ventaja de 28 puntos, aprovechándose de un equipo de Chicago al que le faltaban varios de sus principales contribuyentes. La ventaja de Boston llegó a ser de 33 unidades en la segunda mitad.

Rob Dillingham aportó 16 puntos y siete asistencias para liderar a Chicago, que ha perdido seis duelos seguidos. Matas Buzelis añadió 15 puntos y ocho rebotes.

En Orlando, Cam Thomas anotó 34 puntos en su segundo partido con Milwaukee, Kevin Porter Jr. sumó 18 unidades, 10 rebotes y 11 asistencias, y los Bucks vencieron 116-108 al Magic de Orlando la noche del miércoles.

Jericho Sims y Ousmane Dieng anotaron 17 tantos cada uno para Milwaukee. Sims agregó 11 rebotes, y lideró a los Bucks a una ventaja de 47-30 en los tableros.

Desmond Bane encabezó al Magic con 31 puntos. Paolo Banchero añadió 17 y Jalen Suggs tuvo 16 tantos, 10 asistencias y cuatro robos.

Thomas, quien firmó con los Bucks como agente libre el domingo, encestó 12 de 20 tiros y convirtió cuatro triples en 39 minutos. Se fue de 4 de 6 desde la línea de tres puntos.

Porter consiguió el quinto triple-doble de su carrera.

En Nueva York, Jarace Walker anotó 23 puntos, Kam Jones aseguró la victoria con un triple cuando quedaban 16 segundos, y los Pacers de Indiana, pese a sus múltiples bajas, vencieron el miércoles 115-110 a los Nets de Brooklyn.

Micah Potter sumó 19 unidades y Ethan Thompson aportó 15 a la cuenta de los Pacers, que ganaron por segunda noche consecutiva después de imponerse en tiempo extra el martes a los Knicks de Nueva York para cortar una racha de cuatro derrotas.

Potter encestó 6 de 8 disparos de campo y 6 de 8 desde la línea de tiros libres. Anotó 14 tantos en la segunda mitad.

Nolan Traore totalizó 20 puntos para liderar a los Nets, que habían ganado dos compromisos seguidos. Day’Ron Sharpe registró 19 puntos y 12 rebotes, mientras que Ziaire Williams también anotó 19.

Los Pacers jugaron sin ocho piezas clave, entre ellas T.J. McConnell (molestias en el isquiotibial derecho); Andrew Nembhard (manejo de una lesión en la parte baja de la espalda); Aaron Nesmith (dolencia lumbar); Pascal Siakam (problemas en el isquiotibial izquierdo), e Ivica Zubac (esguince de tobillo izquierdo).

Julius Randle lució con 41 puntos y los Timberwolves de Minnesota doblegaron el miércoles 133-109 a los Trail Blazers de Portland, quienes vieron cortada una racha de tres victorias seguidas.

Randle, quien también aportó siete rebotes, coronó su noche con una volcada de molino que puso de pie al público en el Target Center. Jaden McDaniels sumó 21 puntos por los Timberwolves, que disputaron su último partido antes del receso del Juego de Estrellas.

Jrue Holiday anotó 23 puntos por los Trail Blazers, que llegaron a estar abajo por 28 puntos y se vieron perjudicados por 25 pérdidas de balón. Scoot Henderson, que jugó apenas su tercer partido desde que regresó tras perderse la primera mitad de la temporada por una lesión de isquiotibiales, terminó con 18 puntos.

El máximo anotador de Minnesota, Anthony Edwards, figuraba como duda antes del partido por una enfermedad, pero fue titular y terminó con 14 puntos.

En Nueva Orleans, Bam Adebayo anotó 27 puntos, capturó 14 rebotes y registró cuatro tapones, y el Heat de Miami, mermado por las bajas, venció 123-111 a los Pelicans de Nueva Orleans la noche del miércoles, en el último partido para ambos equipos antes del receso del Juego de Estrellas.

Miami utilizó solo a nueve jugadores, con Tyler Herro, Norman Powell, Pelle Larsson y Andrew Wiggins fuera de acción. Herro se perdió su 15to partido consecutivo.

El mexicano Jaime Jaquez Jr. sumó 23 unidades, Kel’el Ware aportó 16 tantos y 12 rebotes, y Simone Fontecchio anotó 15. Octavo en la Conferencia Este, el Heat mejoró su récord a 29-27. Miami ha ganado 11 de sus últimos 12 partidos contra Nueva Orleans.

Zion Williamson anotó 26 puntos para los Pelicans. Ha disputado 30 partidos consecutivos, la mayor racha de su carrera, y 40 de 56 esta temporada. En sus primeras seis campañas, jugó 214 de 472 partidos y nunca encadenó más de 25 seguidos.

Trey Murphy III agregó 19 unidades antes de salir al final del tercer cuarto por molestias en el hombro derecho. Los Pelicans cayeron a 15-41. Habían ganado dos seguidos.

En Houston, Kawhi Leonard anotó 27 unidades y aportó una jugada de tres puntos con dos segundos restantes para impulsar el miércoles a los Clippers de Los Ángeles hacia un triunfo de 105-102 sobre los Rockets de Houston.

Leonard, que capturó 12 rebotes, sumó 19 puntos en el cuarto periodo para extender a 33 su racha de partidos con al menos 20 puntos—la mejor de su carrera.

Los Clippers ganaban por cuatro tantos cuando Kevin Durant encestó uno de dos tiros libres, antes de que una bandeja de Alperen Sengun recortara la ventaja a 102-101 con 43 segundos restantes. Leonard falló un triple y Jabari Smith Jr. tomó el rebote para darle el balón a Houston.

Sengun acertó 1 de 2 desde la línea con 7,2 segundos por jugar para empatar el marcador, y Leonard tomó el rebote antes de que los Clippers pidieran un tiempo muerto. Luego, Leonard encestó un tiro en suspensión hacia atrás mientras recibía una falta y convirtió el tiro libre para poner el 105-102.

Houston tuvo una oportunidad de empatar, pero el tiro de Tari Eason no entró.

Durant lideró a los Rockets con 21 puntos y Reed Sheppard aportó 17 desde la banca.

En Phoenix, Jalen Williams anotó 28 puntos, Isaiah Joe sumó 21 y el Thunder de Oklahoma City se valió de una puntería afinada para apabullar el miércoles 136-109 a los Suns de Phoenix.

Oklahoma City estuvo arriba por al menos 20 puntos durante toda la segunda mitad y amplió la ventaja a 37 en el tercer cuarto. Williams encestó 11 de 12 tiros de campo y añadió cinco asistencias y cuatro rebotes.

Joe convirtió 6 de 8 triples.

Kenrich Williams aportó 15 puntos y Chet Holmgren finalizó con 13. El Thunder, campeón defensor —que ha ganado cuatro de seis compromisos—, lanzó para 58,4% de efectividad en tiros de campo y obtuvo 74 puntos de jugadores que ingresaron desde la banca.

Dillon Brooks encabezó a los Suns con 23 puntos. Royce O’Neale y Jordan Goodwin agregaron 12 cada uno.

En San Francisco, De’Aaron Fox anotó 27 puntos y Victor Wembanyama sumó 26 para llevar a los Spurs de San Antonio hacia el receso del Juego de Estrellas con una racha de seis victorias, tras vencer el miércoles 126-113 a los Warriors de Golden State.

Wembanyama, un día después de su actuación de 40 puntos contra los Lakers de Los Ángeles, firmó otra sólida presentación para que los Spurs llegaran al receso con marca de 38-16. Tras perderse los playoffs las seis temporadas anteriores, los Spurs tienen el segundo mejor récord de la Conferencia Oeste.

Keldon Johnson anotó 21 por San Antonio.

Draymond Green registró 17 puntos, 12 rebotes y ocho asistencias para liderar a los Warriors. Moses Moody y De’Anthony Melton también anotaron 17 por Golden State. El dominicano Al Horford añadió seis puntos, cuatro rebotes y una asistencia en 27 minutos.

En Denver, Nikola Jokic y Jamal Murray se mostraron listos para sus apariciones en las festividades del Juego de Estrellas de la NBA al unirse para ayudar el miércoles a que los Nuggets de Denver resistieran el embate de los Grizzlies de Memphis y se impusieran por 122-115.

Jokic logró el 184.º triple-doble de su carrera con 26 puntos, 15 rebotes y 11 asistencias. Murray sumó 22 puntos y acertó sus cuatro tiros libres en los últimos 11,7 segundos.

Tim Hardaway Jr. aportó 21 puntos para los Nuggets, que llegan al receso por el Juego de Estrellas con marca de 35-20 pese a una temporada plagada de lesiones en la que los cinco titulares se han perdido encuentros y seis de sus principales jugadores de la rotación han estado fuera durante tramos significativos.

Los Grizzlies, que han perdido 10 de 12 compromisos, borraron un déficit de 15 puntos en el último cuarto, en gran medida con Jokic en el banquillo, pero nunca pudieron tomar la ventaja en el cierre.

En Salt Lake City, Jaren Jackson Jr. anotó 23 puntos al debutar en casa para conducir el miércoles al Jazz de Utah hacia una paliza de 121-93 sobre los Kings de Sacramento.

Lauri Markkanen anotó 19 puntos para ayudar a que el Jazz ganara su segundo partido consecutivo. Isaiah Collier sumó 12 puntos y 14 asistencias. Brice Sensabaugh aportó 19 puntos desde el banquillo.

Utah acertó el 54,7% de sus tiros de campo y encestó 15 triples. Jackson y Markkanen se combinaron para 15 canastas en tres cuartos.

DeMar DeRozan encabezó a Sacramento con 20 puntos y Devin Carter añadió 19. Los Kings perdieron su 14.º partido consecutivo tras ir abajo por dos dígitos durante los últimos 40 minutos.