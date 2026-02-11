Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Sameji, liderado por Gerónimo, triunfa, domina la serie ante Cupes y se adueña de la cima

Gerónimo encabezó la ofensiva de los ganadores con un doble-doble de 23 puntos y 11 rebotes, además de repartir cinco asistencias y bloquear dos lances.

Jordan Gerónimo, del Sameji, trata de encestar sobre la defensa de Luis Martínez, del Cupes, en el partido del torneo superior de Santiago, el 10 de febrero de 2026.

Listín DiarioSantiago

El club representativo de los tres barrios Savica, Mejoramiento Social y El Ejido (Sameji) logró una contundente victoria 93-71 sobre el Cupes, en el cierre de la jornada de este martes correspondiente a la serie regular del Torneo de Baloncesto Superior de Santiago, celebrado en la Gran Arena del Cibao Doctor Óscar Gobaira.

Con el triunfo, los dirigidos por Melvin López escalaron a la primera posición con récord de 5-2, empatados con el Cupés, pero dominando la serie particular entre ambos conjuntos.

Sameji también ganó el primer enfrentamiento del pasado 30 de enero con marcador de 92-69, siendo precisamente el equipo samejiano el responsable de las únicas dos derrotas del Cupés en la presente temporada.

Jordán Gerónimo encabezó la ofensiva de los ganadores con un sólido doble-doble de 23 puntos y 11 rebotes, además de repartir cinco asistencias y bloquear dos disparos. Richard Bautista también brilló con doble-doble de 21 tantos y 11 tableros, sumando seis asistencias. Brahian Méndez aportó 20 unidades y BJ Fitzgerald agregó 16 puntos, nueve rebotes, tres asistencias y dos recuperaciones.

Por el Cupes se destacaron Emmanuel Egbuta con 17 puntos y 10 rebotes; Luis Martínez con 13 unidades; Gelvis Solano con 12 tantos y nueve asistencias; y Anthony Lawrence con 12 puntos y nueve rebotes.

El primer cuarto finalizó 20-19 a favor del Cupes. Sameji reaccionó en el segundo parcial dominándolo 25-20 para irse al descanso con ventaja de 44-40.

posiciones

Sameji y Cupes (5-2)

Fernando Plaza Valerio (3-3)

CDP y Pueblo Nuevo (3-4)

GUG (1-5).

Las acciones continúan este jueves desde las 7:00 de la noche, cuando Sameji se enfrente al GUG en el primer partido, y a segunda hora Plaza Valerio se medirá al Cupes.

