Sameji, liderado por Gerónimo, triunfa, domina la serie ante Cupes y se adueña de la cima

El club representativo de los tres barrios Savica, Mejoramiento Social y El Ejido (Sameji) logró una contundente victoria 93-71 sobre el Cupes, en el cierre de la jornada de este martes correspondiente a la serie regular del Torneo de Baloncesto Superior de Santiago, celebrado en la Gran Arena del Cibao Doctor Óscar Gobaira.

Con el triunfo, los dirigidos por Melvin López escalaron a la primera posición con récord de 5-2, empatados con el Cupés, pero dominando la serie particular entre ambos conjuntos.

Sameji también ganó el primer enfrentamiento del pasado 30 de enero con marcador de 92-69, siendo precisamente el equipo samejiano el responsable de las únicas dos derrotas del Cupés en la presente temporada.

Jordán Gerónimo encabezó la ofensiva de los ganadores con un sólido doble-doble de 23 puntos y 11 rebotes, además de repartir cinco asistencias y bloquear dos disparos. Richard Bautista también brilló con doble-doble de 21 tantos y 11 tableros, sumando seis asistencias. Brahian Méndez aportó 20 unidades y BJ Fitzgerald agregó 16 puntos, nueve rebotes, tres asistencias y dos recuperaciones.

Por el Cupes se destacaron Emmanuel Egbuta con 17 puntos y 10 rebotes; Luis Martínez con 13 unidades; Gelvis Solano con 12 tantos y nueve asistencias; y Anthony Lawrence con 12 puntos y nueve rebotes.

El primer cuarto finalizó 20-19 a favor del Cupes. Sameji reaccionó en el segundo parcial dominándolo 25-20 para irse al descanso con ventaja de 44-40.

posiciones

Sameji y Cupes (5-2)

Fernando Plaza Valerio (3-3)

CDP y Pueblo Nuevo (3-4)

GUG (1-5).

Las acciones continúan este jueves desde las 7:00 de la noche, cuando Sameji se enfrente al GUG en el primer partido, y a segunda hora Plaza Valerio se medirá al Cupes.