Domantas Sabonis regresa contra los Wizards tras perderse 27 partidos por lesión de rodilla

La estrella de los Sacramento Kings, Domantas Sabonis, regresó el viernes por la noche contra Washington tras perderse 27 partidos debido a una rotura parcial del menisco en la rodilla izquierda.

El tres veces All-Star/pivot salió desde el banquillo, entrando con 5:11 restantes en el primer cuarto en la victoria de los Kings por 128-115.

Sabonis anotó 13 puntos y capturó siete rebotes y cinco asistencias en poco más de 21 minutos. Acertó 5 de 6 en tiros de campo, fallando desde la línea de tres puntos.

Dennis Schroder también regresó a los Kings tras cumplir una suspensión de tres partidos por enfrentarse a la estrella de los Lakers, Luka Doncic, tras un partido en Los Ángeles. Schroder anotó 15 puntos y repartió cinco asistencias.

Los Kings han ganado los tres primeros partidos de una serie de siete partidos en casa para mejorar su balance a 12-30. Abrieron la racha contra Houston, luego vencieron a los Lakers y a Nueva York.