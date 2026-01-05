LeBron James pasa de motor a “cerebro”

En su temporada récord número 23 en la NBA, LeBron James ha pasado la antorcha ofensiva a escopeteros con menos millas recorridas, sigue defendiendo “sabiamente”, pero mantiene un peso específico nunca visto en un jugador de 41 años.

La primera campaña completa de Luka Doncic con los Lakers y el surgimiento de Austin Reaves ha ayudado a King James a hacer más suave su transición de ser el motor a ser el cerebro del equipo.

más facilitador

El nativo de Akron, Ohio, marca una transición hacia un rol más de facilitador con la consolidación de Doncic y el crecimiento de Reaves, a pesar de mantenerse como una fuerza de élite en la liga.

Su promedio ofensivo de 21.2 puntos por partido es el segundo más bajo de su carrera, solo por delante del 20.9 de su temporada de novato, la ya lejana 2003-04. Esto refleja que ya no es la opción número uno en cada posesión.

Tiene 4 minutos menos en el tabloncillo con relación a su average vitalicio (37.8 a 33.4) con cuatro intentos menos al canasto (19.5 a 15.4), pero mantiene su porcentaje de campo en un 51.1, prácticamente el mismo de su carrera (50.6).

Entre 25-30

Su valoración se mantiene en el top 25-30 de la liga, pero su veteranía todavía influye en el éxito del combinado angelino.

Los Lakers tienen un rating positivo con LeBron en la banca lo que supone un sistema más robusto y mucho menos LeBron-dependiente.

Donde si se sigue notando el progresivo y sostenido deterioro del juego de James es en la defensa donde sigue “seleccionando sus batallas”, guarda energía para el costado ofensivo y deja al equipo vulnerable en la transición defensiva.

cerebro estratégico

Luego de perderse los primeros 14 partidos de la vuelta regular (11-3 para los Lakers), LBJ ha tomado la labor de cerebro estratégico aportando estabilidad en momentos de presión y química con las nuevas etrellas del club.

Si bien ya no es la superestrella del momento cumbre de su carrera, a los 41 años en su último año de contrato todavía rinde a nivel de estrella y mantiene un peso histórico frente a leyendas que estuvieron en la liga a esa edad.

Jugadores como Kareem Adbul-Jabbar, Karl Malone, John Stockton, Vince Carter y Robert Parish eran titulares con roles secundarios, especialista, tercera opción, jugador de rotación o suplente cuando vieron acción a los 41 años.

co-protagonista élite

James es ahora un co-protagonista de élite, especie de líder espiritual o “mariscal de campo” sin el cual el equipo pierde estructura y cohesión en los momentos de presión.

Mientras puede actuar como un armador, organizando la ofensiva, inclusive sigue atrayendo doble teams.

El mayor anotador en la historia de la liga es de los jugadores que más lento regresa tras un fallo y sufre en las defensa a los armadores rápidos aunque compensa con comunicación y anticipación.